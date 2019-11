Kellerduell – „kein Kindergeburtstag“

Rotenburg - Von Lea Oetjen. Der Druck für die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg wird spürbar größer. Nach der unnötigen Niederlage gegen den SV Beckdorf will der Wümme-Club heute (18.30 Uhr) im Duell mit der HSG Barnstorf/Diepholz punkten – „auch wenn’s ein schweres Spiel wird“, wie Coach Nils Muche prognostiziert. Schließlich überraschten die Barnstorfer am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen Sieg über den ATSV Habenhausen.

Während die Gäste laut Coach Dag Rieken „den Rückenwind mitnehmen will“, gilt es für die Wümme-Sieben, zu ihrer Form zu finden. Muche ist optimistisch, dass das gelingt. Die Stimmung sei gut. Aber: „Wir sind ein junges Team, befinden uns im Umbruch“, gibt er zu bedenken. Es sei allen bewusst, dass die Liga „kein Kindergeburtstag“ für so junge Spieler sei. „Alte Hasen mit jahrelanger Erfahrung“ seien die Ausnahme in der Mannschaft. „Wir sammeln unsere Erfahrungen selbst. Wenn’s im Zusammenspiel gut funktioniert, dann braucht es keine Führungsspieler“, findet der Coach. Er sieht in seinen eigenen Reihen viel Talent und Potenzial. Über Rückraumspieler Sören Heyber sagt er: „Er ist eine Granate, aber erst 22 Jahre alt.“ Auch die Misere-Brüder seien noch sehr jung, das „darf man nicht vergessen“. Bei einer so jungen Mannschaft sei es völlig normal, dass manchmal die falschen Entscheidungen getroffen werden. „Wir dürfen nur den Spaß am Spiel nicht verlieren, dann kehrt auch unsere Leichtigkeit zurück“, ist sich Muche sicher. Die Mannschaft werde nicht aufgeben, „nur weil es mal nicht so läuft“, wie erhofft. „Wir werden alles tun, und mit richtig Energie ins Spiel gehen. Wir wollen es unbedingt für uns entscheiden – mit Leidenschaft, Willenskraft und der Unterstützung unserer Fans.“

Für Nils Muche steht fest, dass jeder über seine Grenzen gehen muss. „Dann ist es auch ganz egal, welche Spieler auf der Platte stehen.“ Und auch egal, wie viele Jahre Erfahrung letztlich zusammenkommen.