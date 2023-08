Keine Experimente bei Hemslingens Anführer-Trio

+ © Denkmann Hier kommt keiner durch: Die Neuzugänge Torven Schröder, Hannes Lange, Matti Schlicht, Morten Wilk, Tobias Kirschke und Oliver Dittmer (v.l.) geben künftig alles für den TuS Hemslingen-Söhlingen. © Denkmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Vincent Wuttke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gleich drei Routiniers mit RSV-Vergangenheit gehören dem Kader an und sorgen auch dafür, dass sich Hemslingen einiges für die Saison vorgenommen hat.

So langsam wird es für Kevin Bartels ernst. „Man ist nicht angespannt, aber schon ein wenig mit Vorfreude gefüllt“, sagt er. Nachdem Sead Kucevic den TuS Hemslingen-Söhlingen nach vier Jahren zum neuen Ligakonkurrenten GW Helvesiek verlassen hat, ist Bartels vom „Co“ zum Chef aufgerückt und könnte sich ausgerechnet mit Kucevic ein Duell um die Spitzenplätze der 1. Fußball-Kreisklasse liefern. Denn auf einmal gehört Hemslingen zu den Favoriten.

Das liegt vor allem an den hochkarätigen Neuzugängen. Mit Tobias Kirschke ist vom Rotenburger SV ein langjähriger Oberliga-Sechser dazugestoßen. Zudem hat auch Oliver Dittmer viele Spielzeiten in der Landesliga als Innenverteidiger hinter sich und war beim VfL Visselhövede in der Bezirksliga zuletzt eine Säule. „Sie haben die Vorbereitung voll mitgenommen und wollen auch in der Saison durchziehen“, verkündet Bartels. Er hätte dann ein echtes Anführer-Trio in der Defensive. Denn auch Verteidiger Mathis Wulff hatte gemeinsam mit Kirschke und Dittmer lange gemeinsam beim Rotenburger SV in der Landesliga gespielt. „Bei denen gibt es auch keine Experimente. Sie spielen weiter auf ihren Positionen“, verrät Bartels.

Stenogramm Weggänge: Keine. Zugänge: Tobias Kirschke (Rotenburger SV) Oliver Dittmer (VfL Visselhövede), Torven Schröder (FC Union 60), Hannes Lange, Matti Schlicht, Morten Wilk (alle Rotenburger SV ll), Hauke Westermann, Jaden Norden, Malwin Dohmen (alle JFV Wiedau Bothel U19) Kader: Tor: Philipp Vesper - Abwehr: Mathis Wulff, Hauke Westermann, Oliver Dittmer, Marvin Tödter, Lennart Bartels, Daniel Preuss, Jannis Kettenburg, Malwin Dohmen - Mittelfeld: Jonas Kregel, Tristan Grollmisch, Tobias Kirschke, Felix Schröder, Morten Wilk, Matti Schlicht, Bjarne Bremer, Eike Gevers - Angriff: Yuri Stefano, Lucas Zapalowski, Matias Zapalowski, Jaden Norden, Benedikt Norden, Hannes Lange, Torven Schröder. Trainer: Kevin Bartels. Betreuer/Co-Trainer: Marvin Lüdemann, Jonas Kregel, Torven Schröder. Saisonziel: Mindestens Platz fünf. Favoriten: GW Helvesiek, SG Westerholz/Hetzwege.

Er hat einen stark verbesserten Kader ohne Abgänge und neben den beiden Routiniers noch Torven Schröder (JFV Union 60) sowie die Kreisliga-Kicker Hannes Lange, Matti Schlicht und Morten Wilk (alle Rotenburger SV II) für sein Team gewonnen. „Wir müssen uns vielleicht noch etwas finden. Aber ich finde, dass wir einen ganz neuen Zug im Team haben. Die Jungs sind alle durch die Neuen noch mehr motiviert“, erzählt der neue Chef an der Seitenlinie.