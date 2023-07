„Keine Bruchpiloten“: Himmler-Brüder sprechen über ihre Verletzungen

Von: Hendrik Denkmann

Carl (l.) und Casper Himmler haben ihren Optimismus trotz der Verletzungen nicht verloren. © Denkmann

Eigentlich wollten Carl und Casper Himmler zu Beginn dieser Saison erstmals gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen. Das verzögert sich aber nun.

Kirchwalsede – Mittlerweile teilen sich Casper und Carl Himmler nicht nur denselben Nachnamen. Nein, auch das Schicksal einer schweren Verletzung haben die beiden Brüder des FC Walsede aus der 1. Kreisklasse Süd erlebt. Während der 20-jährige Carl Himmler nach seinem Motorradunfall mittlerweile wieder auf dem Fußballplatz steht, ist sein drei Jahre jüngerer Bruder erst vor einigen Tagen auf eben diesem verunglückt und hat sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Unabhängig vom Zeitpunkt der Verletzung eint das Duo noch eine weitere Sache: Ihr Optimismus aus der Situation das Beste zu machen und aus dieser gestärkt herauszukommen.

Es war der Neujahrstag im vergangenen Jahr, als alles begann. Carl Himmler fuhr bei milden zehn Grad mit seiner KTM am Nachmittag von Kirchwalsede in Richtung Lüdingen. „Beim Wheelie hat das Lenkrad geflattert. Dann bin ich rechts von der Straße runter, bin aber nicht gefallen, sondern über den Grünstreifen gefahren und habe einen Baum gestriffen“, erinnert er sich. Während das Motorrad ein „Totalschaden“ gewesen sei, traf es ihn selbst „nur“ am Fuß. Den dafür umso mehr: ein offener Bruch am Mittelfuß und ein zertrümmertes Großzehengrundgelenk. „Der Knorpel kann sich nicht mehr regenerieren. Dadurch kann ich den Zeh nicht knicken und habe oft Schmerzen beim Gehen“, erklärt Himmler. Bei einer Operation bekam er unter anderem einen Fixateur an seinen Fuß und verbrachte so rund zwei Wochen im Krankenhaus. „Danach musste ich alle zwei Tage zum Verbandswechsel hin. Das ging über vier Wochen so“, erinnert sich der angehende Automobilkaufmann, der seine Ausbildung in Seevetal drei Monate nach seinem Unfall wieder aufnahm.

Ungewöhnliche Fragen an die Sanitäterin

Der Sport kam auch in dieser Zeit nicht zu kurz. „Ich bin auf Krücken ins Gym und habe Oberkörperübungen gemacht.“ Es folgten mit der Zeit erst einige Rad- und später auch kurze Laufrunden. Im Frühjahr kehrte er letztlich auf den Fußballplatz zurück – genauer am 14. April beim 3:2-Auswärtssieg gegen den TV Stemmen. „Wir hatten keine Leute. Deshalb sollte ich mich auf die Bank setzen. In der zweiten Halbzeit bin ich, ohne vorher trainiert zu haben, eingewechselt worden und habe ein Tor geschossen“, erinnert Himmler sich. „Die Ballkontrolle hat noch nicht so richtig funktioniert und beim Antritt kann ich mich noch nicht vernünftig abdrücken. Das ärgert mich, weil das Tempo immer meine Stärke war“, gibt er zu, zeigt sich jedoch optimistisch: „Man lernt, damit umzugehen. Der Rest kommt mit der Zeit.“

Etwas dauern wird es auch mit der ersten gemeinsamen Fußballpartie mit seinem jüngeren Bruder Casper Himmler. Der verletzte sich nämlich in seinem ersten Herrenspiel Ende Juli beim Samtgemeindepokal in Bothel. „Sönke Winkelvos ist in einem Zweikampf mit Luca Thoden ins Taumeln gekommen und ist dann mit dem Oberkörper in mein Schienbein gefallen. Ich stand eigentlich nur daneben“, erinnert sich der 17-Jährige, der gerade aus der U 19 des Rotenburger SV hochgekommen war. Rund 40 Minuten lag Himmler in Bothel auf dem Rasen. In dieser Zeit „habe ich nur gewartet, bis das Schmerzmittel endlich wirkt. Im Krankenwagen habe ich die Sanitäterin dann auf der Fahrt zu rechtlichen Dingen befragt, wie viel sie mit Blaulicht zu schnell fahren dürfen zum Beispiel. Und ob sie mir nicht auch noch gleich die Weisheitszähne mit rausoperieren können“, berichtet Himmler von der Wirkung der Schmerzmittel.

Daumen hoch: Casper Himmler kurz nach der OP. © Privat

Fast zwei Wochen später humpelt er an Krücken durch das Haus, sitzt am Tisch im Rollstuhl und scherzt bereits wieder mit seinem Bruder über die Verletzungen. „Wir sind keine Bruchpiloten. Aber wenn uns etwas passiert, dann so richtig“, meint Carl Himmler und erinnert sich an zwei Armbrüche – einen davon beim Fußball. Auch Vater Christoph Himmler habe während seiner aktiven Zeit unter anderem einen Achillessehnenriss erlitten.

Casper Himmler wiederum ist nun noch einige Wochen auf seine Krücken angewiesen. Im Anschluss folgen einige Sitzungen beim Physiotherapeuten, sodass „ich in einem halben Jahr langsam wieder ins Training einsteigen kann“, blickt der Kirchwalseder voraus. „Und dann freue ich mich, das erste Mal mit meinem Bruder zu spielen“, ergänzt Carl Himmler. Da ist er wieder, der Optimismus der beiden Geschwister.