HSV kehrt Rotenburg offenbar den Rücken

Mit HSV-Profi Kyriakos Papadopoulos wird es in Rotenburg so schnell kein Wiedersehen geben. Foto: Freese

Rotenburg – Bestätigt ist es noch nicht, doch derzeit sieht es ganz danach aus, als ob das eigentlich vom 6. bis zum 14. Juli angesetzte Trainingslager des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV doch nicht wie ursprünglich geplant in Rotenburg stattfinden wird. Das berichtete unter anderem das Hamburger Abendblatt.

„Das wird vermutlich so sein“, bestätigte HSV-Pressesprecherin Judith Zacharias gegenüber unserer Zeitung, wollte übereinstimmende Medienberichte, wonach das Trainingslager nun in Österreich stattfinden wird, aber noch nicht bestätigen. „Es gibt mehrere Optionen“, erklärte Zacharias. Sicher ist nur, dass es im Verlauf der Woche eine endgültige Entscheidung geben wird, denn die Zeit drängt. „In diesem Zeitraum ist natürlich besonders viel los“, weiß die Hamburger Pressesprecherin um die Schwere der Aufgabe.

Die Gründe für die Programmänderung beim ehemaligen Bundesliga-„Dino“ hängen offenbar mit der neuen Führung um Sportvorstand Jonas Boldt und Trainer Dieter Hecking zusammen. „Wir haben ein neues Gespann an Bord, und die wollen natürlich ein Mitspracherecht haben“, erklärte Zacharias.

Möglicherweise mag auch der psychologische Effekt bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Beim letzten Trainingslager des HSV in Rotenburg Anfang Mai wollte sich die Mannschaft auf den Saisonendspurt einschwören. Was folgte war eine herbe 0:3-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt, die das Ende aller Aufstiegsträume bedeutete. Für Boldt und Hecking offenbar Grund genug, der Wümmestadt den Rücken zu kehren, um an einem anderen Ort die dringend benötigte Aufbruchstimmung zu erzeugen, die den HSV zurück in die Bundesliga führen soll.

Damit schaut allem Anschein nach auch das Rotenburger Hotel Landhaus Wachtelhof in die Röhre, in dem die Hamburger wie bei ihren vorherigen Trainingslagern auch untergekommen wären. Hoteldirektor Heiko Kehrstephan wollte die Absage der Hanseaten auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen. „Ich kann dazu noch nichts sagen“, gab er zu Protokoll, hat die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben: „Wir werden sehen.“ ntr