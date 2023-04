Keeper Krüger löst im Elfmeterschießen das Halbfinal-Ticket für Unterstedt

Von: Manfred Krause

Teilen

Niklas Herbig (l., hier gegen Selsingens Rouven Metscher) zog mit der SG Unterstedt ins Kreispokal-Halbfinale ein. © Krause

Der Favorit hatte mehr Mühe als erwartet, ist aber weiter: Die SG Unterstedt zog im Elfmeterschießen beim MTSV Selsingen ins Kreispokal-Halbfinale ein.

Selsingen – Die SG Unterstedt kann weiter vom Double träumen! Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga setzte sich am Samstag im Kreispokal-Viertelfinale beim Klassenkonkurrenten MTSV Selsingen durch, musste dabei aber nach einem 1:1 ins Elfmeterschießen. Dort wurde Keeper Phillip Krüger zum Matchwinner. Er reagierte gleich zwei Mal super und war damit Garant des 5:2 (1:1/1:1)-Sieges. Das Halbfinale wird am 17. Mai ausgetragen – der Gegner steht noch nicht fest.

Dass es nach der regulären Spielzeit nur 1:1 stand, lag schon an den Gästen, die aus gut 90 Prozent Ballbesitz nicht wirklich etwas machten. Da fehlte es an Lösungen, Überraschungsmomenten und der nötigen Konsequenz im Angriffsdrittel, um sich gegen einen tief stehenden Gegner zu belohnen. „Wir hatten Glück, dass wir den Gegner einmal erwischt haben“, räumte Vincent Wuttke ein. Damit zielte der Außenbahnspieler auf das 1:1 ab, das Torjäger Bastian Rose mit einem satten Schuss ins lange Eck erzielte (43.).

Nur Rose trifft in regulärer Spielzeit

Die abstiegsgefährdeten Gastgeber kämpften und fanden nicht wirklich eine Entlastung. Doch machten sie mit der einzigen Offensivaktion das 1:0 durch Hanke Wehber (25.). Nach einem Konter tankte sich Fabian Wodke bis zur Grundlinie durch und bediente den Torschützen mit einem Rückpass.

„Wir machen aus unserem Ballbesitz zu wenig und sind einfach nicht zwingend genug“, kritisierte Trainer Patrick Werna auf dem Weg in die zweite Halbzeit. Doch im Aufbauspiel änderte sich nichts und es blieben eher die gleichen Abläufe. Dann hätte der gerade zuvor eingewechselte Jonathan Orth mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1 machen müssen, doch er scheiterte im Eins-gegen-eins am starken Patrik Ehlers (73.).

Vom Punkt sind Hannes Kettenburg, Orth, Moderau und Atris erfolgreich

„Wir sind gut über die Außenpositionen gekommen, doch haben uns im Zentrum nicht optimal positioniert. Das Spiel war sicher kein Leckerbissen, dennoch sind wir verdient eine Runde weiter gekommen“, bemerkte Abwehrchef Theo Kettenburg. Den zweiten Hochkaräter versiebte der eingewechselte Daniel Moderau, als er freistehend an Keeper Ehlers scheiterte (76.).

„Beim Elfmeterschießen gehört am Ende auch ein Quäntchen Glück dazu“, räumte Phillip Krüger ein, der die Versuche zwei und drei von Kevin Brünjes und Fabian Wodke super parierte. „Ich schaue schon auf die Fußstellung des Schützen oder halt, wohin er guckt. Das funktioniert auch nicht immer“, betonte Krüger. Während für Selsingen so nur Marek Schotman traf, verwandelten für Unterstedt Hannes Kettenburg, Jonathan Orth, Daniel Moderau und Nisar Atris. Patrick Werna meinte: „Das Spiel war nicht gut, doch wir haben die nächste Runde erreicht.“ In der stehen auch der Bremervörder SC, der TSV Groß Meckelsen und die SG Oste.