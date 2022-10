Nach fünf Jahren in Kairo ist Katharina Newton zurück in Scheeßel bei den Hurricanes

Von: Matthias Freese

Langeweile kommt bei Katharina Newton nicht auf. Inzwischen ist die frühere Bundesliga-Basketballerin dreifache Mutter – und Marie (oben) sowie die Zwillinge Marta (rechts) und William kennen die Sporthallen bereits bestens. © Freese

1998 war sie die erste Jugendnationalspielerin der BG ´89 Rotenburg/Scheeßel. Inzwischen ist Katharina Newton, geborene Wohlberg, 40 Jahre alt ‒ und spielt wieder für ihren Heimatverein.

Scheeßel – Ziemlich genau 20 Jahre ist es her, da verließ Katharina Newton, geborene Wohlberg, ihren beschaulichen Heimatort Scheeßel und damit auch die Basketballerinnen der BG ‘89, die damals noch nicht als Avides Hurricanes firmierten. Seit Kurzem ist die inzwischen 40-Jährige bei den Heimspielen des Zweitliga-Teams Stammgast – und kann auch selbst vom orangen Spielgerät nicht lassen. Nach fünf Jahren in Kairo ist sie seit Juli mit ihrer Familie zurück in Scheeßel und hat sich der zweiten Mannschaft in der 2. Regionalliga angeschlossen. „Ich habe noch Bock – und joggen ist zu langweilig“, sagt sie lachend.

Langweilig dürfte der Lehrerin dabei eigentlich nicht sein. Bei der ersten Partie ihres neuen Teams durfte Newton zwar noch nicht ran, da ihre Spielberechtigung nicht rechtzeitig vorlag. Dafür verfolgte sie von der Tribüne mit ihren drei Kindern – Marie (4) sowie den Zwillingen Marta und William (2) – das Geschehen, soweit es der Nachwuchs eben zuließ. Erfreut war Newton, als sie feststellte, dass ihre bevorzugte Rückennummer, die Fünf, noch nicht vergeben war.

In Wolfenbüttel, Leipzig, Braunschweig und Chemnitz aktiv

Die trug sie auch meist bei ihren Vereinen, für die sie überwiegend im deutschen Oberhaus spielte. Nach dem Wechsel von der BG ‘89 zum BC Wolfenbüttel 2002 lief Newton als Centerin und Flügelspielerin auch für den BBV Leipzig, Eintracht Braunschweig und die ChemCats Chemnitz auf. Sie studierte in Braunschweig und arbeitete später in Leipzig. Zwischendurch kehrte die frühere Jugendnationalspielerin und „Sportlerin des Jahres 1998“ auch für eine Saison zurück zu ihrem Heimatverein und spielte in der Saison 2009/2010 erfolgreich in Liga zwei für die Hurricanes. Bis ins Play-off-Halbfinale ging es.

Katharina Newton erinnert sich aber noch aus einem anderen Grund an diese Zeit bei der BG ‘89 – und das hat wiederum mit ihrer neuen Mitspielerin Truus Brammerloh zu tun: „Sie hat mich gefragt, ob ich mein Referendariat an der Grundschule Scheeßel gemacht habe. Da war sie damals in der dritten Klasse. Sie sind auch zu unserem Spiel gekommen und hatten kleine Fahnen dabei, auf denen Frau Wohlberg stand.“

Wiedersehen mit Truus Brammerloh

Nun also stehen die ehemalige Lehramtsanwärterin und die ehemalige Schülerin gemeinsam als Teamkolleginnen in der Halle. „Das Training ist ein bisschen meine Auszeit von der Familie“, sagt Katharina Newton, die selbst noch nicht wieder berufstätig ist, aber auf Sicht „gerne wieder einsteigen“ würde. Ihr Ehemann Eric Newton, ein Amerikaner, ist hingegen neuerdings als Sportlehrer an der Eichenschule tätig. Kennengelernt hatten sich beide an der internationalen Schule in Leipzig. „Wir waren frei und in Kairo wurden zwei Sportlehrer gesucht“, erzählt Katharina Newton. Also entschieden sich beide 2017 dazu, es in Ägypten zu versuchen. „Uns hat es sehr gut gefallen, aber nach fünf Jahren wollten wir zurück nach Deutschland. Wir hatten auch an Berlin gedacht, aber die erste Wahl war, hierher zu kommen.“

In Kairo hatte sie noch ein Jahr in der dortigen ersten Liga für Heliopolis gespielt. „Das Niveau war wirklich gut, auch recht professionell, aber es war auch etwas chaotisch“, blickt Newton schmunzelnd zurück und denkt dabei an die deutsche Pünktlichkeit. „Da kamen alle gerne mal eine halbe Stunde später.“ Das wird bei den Hurricanes wohl seltener passieren. Allerdings wird Coach Christian Greve bei den Auswärtsspielen im Regelfall wohl auf die gern gesehene und erfahrene Verstärkung unterm Korb verzichten müssen. „Die Fahrten sind ja so weit“, gibt sie zu bedenken. Das Debüt wird es deshalb wohl erst im nächsten Heimspiel am 26. November gegen Eintracht Braunschweig II geben – und dann dürfte auch ein Großteil der nicht kleinen Familie Wohlberg zuschauen.

Angesichts der personellen Probleme im Zweitliga-Kader könnte auch schnell die Idee aufkommen, Katharina Newton hierfür anzusprechen. Doch sie selbst sagt: „Das ist zu unrealistisch. Ich habe zehn Jahre Bundesliga gespielt, aber ich bin ja auch keine 30 mehr.“