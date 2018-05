Karpus‘ kurioses Eigentor entscheidet „Kreisliga“-Partie

RSV lässt beim 0:1 gegen Meckelfeld alles vermissen / „Kurz vor einer Frechheit“

+ Da half auch die Diskussion mit Schiedsrichter Jonas Behrens (l.) nichts – Rotenburgs Atilla Iscan (M.) bekam kein Recht. Der Gesichtsausdruck von Mitspieler Timo Kanigowski passte dabei zum Spiel. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Nach 17 Minuten war es Zeit für eine verbale Drohung. „Jungs, wacht auf, sonst wechseln wir gleich!“, schrie Coach Tim Ebersbach an der Seitenlinie des heimischen Ahe-Stadions. Besserung war jedoch nicht in Sicht. Nach einem indiskutablen Auftritt unterlagen die Landesliga-Kicker des Rotenburger SV dem TV Meckelfeld in einer sich eher auf Kreisliga-Niveau bewegenden und chancenfreien Partie mit 0:1 (0:1). Passend dazu entschied ein Eigentor von Karol Karpus das Spiel.