Karate-Lehrerin Bahrs besteht Prüfung zum dritten Dan

Von: Hendrik Denkmann

Reichlich Erfahrung in einem Bild: Heide Bahrs posiert nach ihrer abgelegten Prüfung unter anderem mit Nationaltrainer und Prüfer Thomas Schulze (3.v.l.) vor der Sporthalle in Meppen. © Dojo Rotenburg

Karate ist Heide Bahrs persönlicher Lieblingssport. Jetzt ist der 68-Jährigen aus Rotenburg beim Gasshuku in Meppen ihr größter Erfolg gelungen.

Rotenburg – Über 600 Teilnehmer in weißen Anzügen und Gürteln in den verschiedensten Farben ließen jüngst den Hallenboden in Meppen beben. Die Karateka trafen sich zum sogenannten Gasshuku, einem der beiden großen Lehrgänge des Deutschen JKA-Karate Bundes (DJKB). Mit 19 Kämpfern reiste auch der TuS Rotenburg an. Unter ihnen: Heide Bahrs. Die 68-Jährige ist seit fast zwei Jahrzehnten dabei, legte bei der Veranstaltung nun die Prüfung zum dritten Dan (schwarzer Gürtel) ab und erreichte damit ihren persönlich größten Erfolg.

„Ich war richtig stolz. Dann kommst du nach Hause und siehst zwei Striche und fällst in ein tiefes Loch“, berichtet Bahrs, die sich wie nahezu alle ihrer Mitstreiter vor Ort Corona einfing und in der Heimat erst einmal eine Woche flach lag. Nach ihrer Freitestung wollte sie wieder angreifen, verschob den Re-Start nun aber doch noch um einige Tage, „um spätestens zum Start der neuen Angebote Ende des Monats wieder vollständig fit zu sein“, erklärt die Rotenburgerin, die auch als eine von acht Trainern im Verein, dem Dojo, agiert. Seit 2013 turnt sie mit den Jüngsten in der Sporthalle herum und bereitet die Erwachsenen auf die zahlreichen Gürtelprüfungen vor. „Karate ist eine Kampfkunst, die lebensbegleitend ist. Man kann mit fünf Jahren anfangen und auch im hohen Alter weiterhin dabei sein“, schwärmt Bahrs.

Neue Karate-Kurse ab Ende August Der Karate-Dojo aus Rotenburg erweitert sein bestehendes Programm. So startet in der Halle der IGS am 31. August, neben einem Anfängerkurs für Jugendliche und Erwachsene von 15 bis 60 Jahren, auch ein spezieller wöchentlich stattfindender Kurs: Karate als Gesundheitssport für alle ab 60 Jahre. Geleitet wird er jeden Mittwoch ab 17 Uhr von den beiden ausgebildeten Trainern Ulrich Rutsatz und Heide Bahrs. Der U 60-Kurs findet ebenfalls mittwochs, aber ab 20 Uhr statt. Weitere Informationen zu beiden Kursen gibt es unter dojoleitung@karate-dojo-rotenburg.de sowie auf der Homepage. Anmeldungen sind über die E-Mail-Adresse ebenfalls möglich.

Sie selbst stieg erst mit 51 Jahren ein. Eine Freundin habe sie gefragt, ob sie mal mitkommen wolle. Der entgegnete Bahrs lachend: „Du tickst doch nicht richtig. Ich bin über 50.“ Letztlich entschied sich die Wümmestädterin doch für ein Probetraining und war prompt begeistert. „Zum Anfang muss man sich quälen, weil es ungewohnte Bewegungen sind. Karate heißt üben und wiederholen – tausend Mal“, weiß Bahrs und hebt den Einsatz ihres Cheftrainers hervor: „Wenn du jemanden wie Ulrich Rutsatz in deinem Dojo hast, der auf die Teilnehmer zugeht und ihnen hilft, ist das goldwert.“ So war es auch bei Bahrs, die nach 15-jähriger Sportpause fortan nicht mehr ohne Karate konnte. Früher habe sie immer mal wieder kurz beim Tauchen, Tischtennis oder Volleyball reingeschnuppert. Nie blieb sie bei einer dieser Sportarten hängen.

Dies änderte sich vor Jahren mit dem Einstieg beim Karate. Die Wettkampfphase habe sie „übersprungen“. Ohnehin betreibe die breite Masse eher das Shotokan, die traditionelle Kampfart, sagt Bahrs. Auf der Homepage des TuS Rotenburg heißt es dazu: „Es geht uns nicht darum, spektakuläre Techniken zu lernen, um Holzbretter oder Ziegelsteine zu zertrümmern. Karate unterstützt viel mehr das Selbstbewusstsein und die Koordinationsfähigkeit.“ Shotokan besteht aus drei Säulen. Die erste ist das Kihon, die Grundschule, in der erste Techniken erlernt werden. Säule Nummer zwei – Kumite (Partnertraining) – und drei – Kata (festgelegte Abläufe) bauen anschließend aufeinander auf.

Heide Bahrs präsentiert ihre Urkunde. © Dojo Rotenburg

Nachdem Bahrs diese nach und nach durchlaufen hatte und sich über die verschiedenen Gürtelfarben nach oben gearbeitet hatte, stand 2013 die Prüfung zum ersten Dan an. 2017 folgte der zweite, Anfang August dieses Jahres nun der dritte. Fünf Jahre lagen zwischen den beiden letzten Prüfungen. „Zwei Jahre kann man wegen Corona abziehen. Und im höheren Alter braucht man für viele Dinge länger. Sonst ist das eine normale Zeit“, erläutert die 68-Jährige, die selbst zu den Jukuoren zählt. „Das klingt doch besser als ,ältere Leute‘“, scherzt sie. In Meppen galt es zum Bestehen der Prüfung, die drei Säulen vor den Augen des Chief-Instructors Hideo Ochi und des deutschen Nationaltrainers Thomas Schulze vorzutragen. Die Bedingungen für die Jukuoren waren allerdings angepasst. „In der Kata mussten wir zum Beispiel keine Sprünge zeigen und es gab auch keinen Freikampf“, verrät Bahrs, die nach Rutsatz übrigens jetzt die zweithöchste Graduierung in ihrem Verein besitzt. Der Cheftrainer des Rotenburger Dojo ist Inhaber des sechsten Dan. „Das ist auch das Höchste, was man in Deutschland erreichen kann. Den Siebten bis Neunten gibt es nur in Japan und dafür muss man eingeladen werden“, weiß Bahrs um die Besonderheit. Nur wenige Deutsche sind im Besitz dieser Auszeichnung, die übrigens noch getoppt werden kann, wie Bahrs verrät: „Den zehnten Dan gibt es, wenn man tot ist. Den bekommen aber nur die, die ein hohes Amt bekleidet haben. Trainer aus kleinen Vereinen werden das nie erreichen.“