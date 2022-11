Kapitän Denker geht beim Rotenburger SV wieder voran

Von: Matthias Freese

RSV-Kapitän Stefan Denker gelangen gegen Arminia Hannover seine ersten Saisontore. © Freese

Stefan Denker befindet sich nach seinen Verletzungen auf dem Weg zu alter Stärke. Auch deshalb ist der RSV-Kapitän unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Das frühe Aufstehen ist Stefan Denker gewohnt. Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr? Für ihn kein Problem, auch wenn am Tag zuvor ein anstrengendes Spiel anstand. „Klar ist man kaputt, aber wenn man sich dann ein bisschen bewegen muss, tut das ganz gut“, sagt der in Verden tätige Abteilungsleiter im Produktionsbereich. Am Sonntag ist der Kapitän des Rotenburger SV auch auf dem Platz vorweggegangen. Zwei Tore und eine Vorlage steuerte er zum 3:0 in der Fußball-Oberliga gegen Arminia Hannover bei. Es waren seine ersten Tore in dieser Saison, die für ihn mit einiger Verspätung startete.

Ende Juni hatte sich Denker am linken Fuß den Knochen glätten und Gewebe entfernen lassen, das sich aufgrund eines Bänderrisses gebildet hatte. Als er Anfang September gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und bereit fürs Comeback war, folgte der nächste Rückschlag – nach einem Zusammenstoß im Training musste er mit mehreren Stichen an der Augenbraue genäht werden. „Der Kopfcrash hat mich vom Gefühl her noch mehr rausgenommen, weil man danach bei gewissen Aktionen den Kopf eingeschaltet hat, wo man sonst einfach nur gemacht hat. Da war ich nicht komplett frei“, gesteht Denker. Mittlerweile denkt er jedoch nicht mehr darüber nach. Und auch der Fuß macht keine Sorgen mehr. „Alles tippi-toppi. Ich bin aber gespannt, wie er bei den Bodenverhältnissen im Winter reagiert oder wenn es auf Kunstrasen geht“, sagt der 32-Jährige.

Lieber offensiv als defensiv

Auf dem Platz ist der Ottersberger, der in Achim wohnt, längst wieder eine zuverlässige Größe und ganz offensichtlich das entscheidende Puzzleteil, was dem RSV in manchen Spielen fehlte. „Das ist die individuelle Qualität, die du brauchst. Die hat er geliefert“, sagt sein Trainer Tim Ebersbach und ergänzt: „Wie er sich auch aus schwierigen Situationen löst, was er unter Druck macht, das ist klasse.“ Der Routinier selbst sagt: „Es lief mal wieder, aber ein paar Prozent fehlen nach der doppelten Zwangspause noch. Da ist noch was in petto.“

Durchaus sinnvoll war es, dass Ebersbach ihn für drei Spiele in die Innenverteidigung zog – auf eine Position, die er früher beim TB Uphusen schon bekleidet hatte. „Mir hat es geholfen, um reinzukommen, der Plan ist aufgegangen“, meint Denker, auch wenn er betont: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mich offensiver sehe. Ich sehe mich immer noch vorne am rumschwirren.“ Auch wenn die Intensität dort eine andere ist, „weil es mehr Läufe sind, die in den Sprintbereich gehen“.

„Das passt zu meinem Spielstil“

Seit mittlerweile drei Spielen darf er wieder vorne wirbeln, als Zehner, zusammen mit Erik Köhler. „Aus meiner Sicht habe ich diese Box-to-Box-Fähigkeiten“, sagt Denker über sich selbst. Doch auch im Strafraum strahlt er höchste Gefahr aus, wie beim 1:0, als er am kurzen Pfosten schneller auf die Flanke von Tom Kanowski reagierte als sein Bewacher. „Das passt zu meinem Spielstil. Ich muss nicht etwas machen, was ich nicht kann und versuchen, drei, vier Spieler auszutanzen, sondern nachrücken und im richtigen Moment da sein.“ Sein Selbstanspruch sei es dabei, auch stets voranzugehen – „egal, ob ich das Ding am Arm trage oder nicht. Das gehört im gewissen Alter dazu“, findet Denker.