Die Kandidaten stehen fest

20 Nominierte für Sportlerwahl auserkoren / Große Resonanz

+ Auch im vergangenen Jahr stimmten zahlreiche Leser der Rotenburger Kreiszeitung per Post bei der Sportlerwahl ab. Foto: Menker

Rotenburg - Von Lea Oetjen. So eine große Resonanz gab es noch nie: In den vergangenen Wochen erreichten die Jury der Sportlerwahl 2019 so viele Vorschläge von Vereinen und Lesern, dass es in allen vier Kategorien – Sportlerin, Sportler, Trainer und Mannschaft des Jahres – zu einer Qual der Wahl kam. Nach langen Diskussionen stehen nun die insgesamt 20 Nominierten fest, die ins Rennen gehen und um die Stimmen kämpfen. Wer letztlich ganz oben auf dem Treppchen steht, wird dann wie gewohnt während der traditionellen Rotenburger Sportlerehrung am Freitag, 26. Februar, in der Pestalozzihalle verraten.