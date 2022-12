Kalteis und Klee sind in Fischerhude wiedervereint

+ © Freese Wie schon bei der FSV Hesedorf/Nartum stehen Vitalij Kalteis (r.) und Patrick Klee künftig in Fischerhude gemeinsam an der Seitenlinie. © Freese

Bis Oktober coachten Vitalij Kalteis und Patrick Klee zusammen die FSV Hesedorf/Nartum. Nun stehen sie in Fischerhude wieder gemeinsam an der Linie.

Fischerhude – Sportlich hinkt der TSV Fischerhude-Quelkhorn in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga hinterher. Nur 15 Punkte aus 17 Spielen stehen auf der Habenseite des Klassenrivalen des TV Sottrum und VfL Visselhövede. Nun soll neuer Schwung rein. Den erhofft sich Spartenleiter Julian Kallhardt von Vitalij Kalteis und Patrick Klee. Der Hesedorfer steigt mit sofortiger Wirkung als Trainer des Tabellenvorletzten ein, wird wie zuletzt beim Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum von Klee als Co unterstützt und beerbt damit Stefan Horeis. „Ich freue mich richtig auf die Aufgabe. Mannschaft, Vorstand und wir haben alle zusammen das Ziel, in der Bezirksliga zu bleiben“, erklärt Kalteis.

Dessen Vorgänger übernahm die Wümme-Kicker Anfang November nach der Trennung vom Gespann Matthias Warnke/Yannick Becker interimsweise. Für die letzten beiden Spiele war Jan Blanken zudem als zweiter Coach vorgesehen. Sowohl die Partie gegen den SV Pennigbüttel als auch eine Woche später gegen Sottrum fielen aber aus. So fehlen dem Team derzeit vier Zähler auf das rettende Ufer, auf dem der SV Lilienthal-Falkenberg sitzt. Allerdings hat der Aufsteiger bereits zwei Spiele mehr absolviert als die Elf aus dem Kreis Verden. Diesen Abstand soll also nun das neue Duo Kalteis/Klee egalisieren. „Vitalij ist Feuer und Flamme. Wir haben große Hoffnung, dass er genauso wie Stefan Horeis und Jan Blanken die junge Mannschaft begeistern und das Potenzial herauskitzeln kann. Denn das ist absolut vorhanden, um das rettende Ufer noch zu erreichen. Das haben die vier Punkte aus den letzten drei Spielen bewiesen“, meint Kallhardt.

Erster Trainerjob in der Bezirksliga

Für Kalteis ist es die erste Station in der Bezirksliga als Trainer: „Sicher habe ich einige Bezirksliga-Spiele gesehen, aber es wird tatsächlich eine neue Geschichte für mich. Das macht den Reiz der Aufgabe auch ein bisschen aus. Und ich sehe, dass ich gebraucht werde. So wird auf beiden Seiten viel resettet und wir verfolgen gemeinsam das Ziel Klassenerhalt. Mit reichlich Optimismus, mit viel Freude.“ Bis zur Trennung Ende Oktober – Klee übernahm damals interimsweise – verantwortete der 40-Jährige zuletzt die Geschicke des Kreisligisten FSV Hesedorf/Nartum. Nach dem Saisonabbruch 2020/2021 verpasste er in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg. Sieben Punkte fehlten auf Meister SV Anderlingen, nachdem die Kalteis-Elf in der Qualifikationsrunde aufgrund des besseren Torverhältnisses noch auf Platz eins gelegen hatte. Immerhin: Im Finale des Kreispokals setzte sich Hesedorf/Nartum gegen Kreisliga-Rivale TuS Zeven mit 3:1 durch und sicherte sich zumindest diesen Titel. Zuvor war Kalteis drei Jahre, von 2016 bis 2019, für den TV Sottrum tätig gewesen – und das ebenfalls äußerst erfolgreich. Nach zwei Vizetiteln, einer knapp verpassten Relegation sowie dem Kreispokalsieg 2018 folgte in seinem letzten Jahr der Aufstieg in die Bezirksliga.

In dieser will Kalteis also nun Fuß fassen. Bis zum Re-Start am 5. Februar beim SV Pennigbüttel bleiben dem „Ur-Scheeßeler“ noch fünfeinhalb Wochen zum Kennenlernen. Zuvor ist für den 17. Januar noch ein Testspiel gegen den SV Werder Bremen III angesetzt. Zum großen Wiedersehen mit dem TV Sottrum kommt es ebenfalls noch. Ein neues Datum für die im Dezember ausgefallene Partie gibt es bislang noch nicht.