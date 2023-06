Kader des MTV Jeddingen erhält eine Verjüngungskur

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Jugend forscht: Jule Marucha, Annalena Kracke, Nike Schröder, Nele Junck und Jule Rahders (v.l.) sind fünf der sieben Neuzugänge aus der eigenen B-Jugend. © MTV Jeddingen

Der Landesliga-Aufsteiger vermeldet auf der einen Seite sechs Abgänge überwiegend routinierter Spielerinnen, auf der anderen neun Neuverpflichtungen.

Jeddingen – Beim MTV Jeddingen läuft es aktuell. Neben dem Kreisliga-Titel der B-Juniorinnen feierte der Fußballverein in der abgelaufenen Saison gleich zwei Aufstiege: Während die erste Damen ungeschlagen in die Landesliga hochgeht, gelingt der Zweiten mit der Vizemeisterschaft der Sprung ins Oberhaus des Kreises. Damit die Klasse jeweils gehalten wird, läuft die Personalplanung längst. Erste Neuigkeiten gibt es nun zu verkünden.

Zwei Spielerinnen für den Landesligisten kommen von außerhalb. Zum einen ist dies Julia Meyer. Nach ihrer Zeit beim MTV Soltau, wo sie unter anderem mit Lena Bochinski und Elisa Hillenhagen spielte, und einer vierjährigen Pause trifft die Abwehrspielerin in Jeddingen auf ihre ehemaligen Teamkolleginnen sowie die beiden Coaches Christian Gorzynski und Markus Schwarz. Zum anderen begrüßt das Trainer-Duo Janne Zeglat in seinem Kader. Die 19-Jährige trug zuletzt das Trikot des SV Böhme II, laborierte dort jedoch an einer Bänderverletzung. „Wir wollen sie daher ohne Druck aufbauen“, meint Schwarz, der die Offensivakteurin aus ihrer Jugendzeit bei der SG Benefeld-Cordingen kennt.

Hoher Altersschnitt vor allem im Abwehrbereich

Neben Meyer und Zeglat stoßen auch sieben Spielerinnen aus der eigenen B-Jugend in den Frauenbereich dazu. Während Levke Reinstorf bereits in der letzten Saison zu einzelnen Auftritten in der Bezirksliga kam, sind die Mittelfeldspielerinnen Jule Marucha und Nike Schröder, Stürmerin Annalena Kracke, Abwehrspielerin Nele Junck, Torhüterin Lotta Maack und Jule Rahders neu bei den Erwachsenen. „Wir werden nicht alle unbedingt durchgängig im Kader der Ersten sehen. Lotta Maack und Jule Rahders sind zum Beispiel erst mal für die Zweite vorgesehen“, verrät Schwarz, der mit dem Septett eine Verjüngungskur anstrebt. „Wir wollen den jungen Wilden eine Chance geben. Gerade im Abwehrbereich haben wir einen erhöhten Altersschnitt. Da müssen wir dringend junge Leute rankriegen.“

Dass sich in dem Bereich sowie auf den vorderen Positionen einiges verändert, zeigt auch ein Blick auf die Abgangsseite. Dort stehen gleich sechs, überwiegend routinierte Spielerinnen. Sicher ist, dass Ramona Vatansever nach 19 Jahren und Pia Schvaab aufhören. Ann-Catrin Carstens verschlägt es voraussichtlich in die Zweite, während Ann-Katrin Heinrich beim SC Borgfeld unterkommt. Wohin es Anna-Lena Voigt und Nele Maiwald zieht, ist indes noch offen.