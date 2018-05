Unterstedts Torwart Phillip Krüger über klare Ansagen, seine Rückkehr und eine Extraprämie

„Die Jungs nehmen nicht alles ernst“

Unterstedt - Von Vincent Wuttke. Die SG Unterstedt hat sich zwar in der Rückserie aus dem Titelrennen der Fußball-Kreisliga verabschiedet, ist aber in einer Statistik Spitzenreiter. Der Aufsteiger hat die wenigsten Gegentreffer der Liga bekommen. 31 sind es momentan. Das ist auch ein Verdienst von Torwart Phillip Krüger. Der 22-jährige Brockeler hat die Hinserie aufgrund eines Auslandssemesters in den USA zwar verpasst, ist aber nach der Winterpause schnell wieder zur Topform zurückgekehrt.