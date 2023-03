Jungert über die junge RSV-Reserve und den Abstiegskampf

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Jonas Jungert (r.) wirft sich in den Schuss von Unterstedts Daniel Moderau. © Denkmann

Mit dem Rotenburger SV II steht Jonas Jungert vor zwei schweren Wochen. Neben Bülstedt trifft das Team gleich zweimal auf den Bremervörder SC.

Rotenburg – Als Tabellenzehnter stecken die Fußballer des Rotenburger SV II weiterhin mitten im Abstiegskampf. Nur drei Punkte steht die Mannschaft von Spielertrainer Michel Müller vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk in der Kreisliga über dem Strich. Hinzukommt, dass der abstiegsbedrohte MTSV Selsingen noch ein Spiel weniger absolviert hat. Nach dem 0:1 in Unterstedt stehen für Jonas Jungert & Co. nun zwei weitere schwere Wochen an. Der junge Innenverteidiger gibt sich jedoch optimistisch und nennt drei andere Vereine als Kandidaten für den Gang in die 1. Kreisklasse.

Im Laufe der Hinrunde haben Sie auf eine Fünferkette umgestellt. Hat sich das bewährt?

Das ist schwer zu sagen, aber ich denke schon. Mit der Viererkette haben wir das Spiel oft über die beiden Innenverteidiger aufgebaut. Da waren wir zu mittellastig. Mit der Fünferkette sind wir flexibler. Über den linken und rechten Innenverteidiger können wir das Spiel über außen und über den zentralen Mann weiter über innen aufbauen. In Bothel hat man das besonders gut gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir mit der Viererkette gespielt und sind nicht klar gekommen. Zur zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und das Spiel zwischendurch gedreht.

Am Ende stand es 4:4 in Bothel. Es folgte das 0:1 in Unterstedt. Lief der Auftakt damit nach Maß?

Ne, punktetechnisch sicherlich nicht. Gegen Bothel haben wir uns einen Sieg erhofft. Vor allem, nachdem wir das Spiel gedreht hatten. Gegen Unterstedt haben wir uns auch einen Punkt erhofft. Gerade im Derby ist das möglich. Nichtsdestotrotz haben wir ein kämpferisches Spiel abgeliefert.

Jetzt stehen zwei weitere schwere Wochen an. Was rechnen Sie sich gegen Bülstedt und für die Bremervörde-Spiele aus?

Gegen Bülstedt haben wir im Hinspiel ein gutes Spiel gemacht und nur knapp unentschieden gespielt. Jetzt spielen wir zu Hause. Da wollen wir einen Dreier holen. Bremervörde hat große und gute Stürmer. Da ist es schwer, als junge Truppe gegenzuhalten. Besonders im Pokal rechnen wir uns aber was aus. Viele von uns haben mit der U 19 letztes Jahr den Bezirkspokal geholt. Wir wissen also, wie Pokal geht.

Karlshöfen legt derzeit eine Siegesserie hin und könnte ihr Team am Wochenende überholen. Die Luft nach unten wird also dünner. Sind Sie darauf vorbereitet?

Auf jeden Fall. Wir sind uns dem bewusst. Wir trainieren dreimal die Woche und ruhen uns nicht aus. Es ist nicht viel Luft nach unten. Deshalb nehmen wir auch Spiele wie gegen Unterstedt und Bremervörde ernst und wollen dort möglichst punkten.

Ist es ein Nachteil, dass Ihr Team so jung ist?

Ich denke ja. Das muss man so klar sagen. Viele spielen ihre erste Herrensaison. Natürlich haben Mannschaften wie Karlshöfen und Selsingen mehr Erfahrungen. Dennoch, die Teamchemie ist gut, weil wir in großen Teilen schon lange zusammenspielen. ,Müller‘ setzt auf junge Spieler. Das gibt uns Vertrauen. Wir haben ja auch ein paar Erfahrungen sammeln können, wir spielen unten schon länger mit in dieser Saison. Wir können das schaffen, weil wir unsere spielerische Klasse haben.

Wer steht am Ende auf den Abstiegsplätzen?

Eigentlich hätte ich gesagt, dass es Karlshöfen auf jeden Fall ist. Aber die haben ja jetzt zweimal gewonnen. Dennoch sehe ich sie am Ende da unten drin. Dann sicherlich Helvesiek. Zeven hat auch viel verloren, aber eben zweimal gegen uns gewonnen. Die sind also für mich schwer einzuschätzen. Selsingen steht zwar noch auf einem Abstiegsplatz, kann es aber als Absteiger aus der Bezirksliga schaffen. Wenn ich mich also festlegen müsste, wären es Karlshöfen, Helvesiek und Zeven.