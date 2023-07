Julian Schröder wandelt auf den Spuren seines großen Bruders

Von: Hendrik Denkmann

Im Dress des HVNB: Der Rotenburger Julian Schröder gehört als Kreisläufer seit rund einem Jahr fest zur Landesauswahl des Verbandes. © Denkmann

Ab der neuen Saison spielt der Rotenburger für die B-Jugend von Hannover-Burgdorf. Nächstes Jahr könnte dem ein Umzug in die Landeshauptstadt folgen.

Rotenburg – Sein Profilbild zeigt Julian Schröder gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jasper. Mit einem Zettel in der linken Hand und in einer roten Trainingsjacke des TuS Rotenburg steht er neben dem mittlerweile 18-jährigen Radsporttalent, das damals noch wie sein drei Jahre jüngeres Geschwisterchen den Triathlonsport ausübte. Vor einiger Zeit orientierten sich die beiden Wümmestädter um und entwickelten sich in ihrer neuen Sportart schlagartig. Während Jasper Schröder bereits Juniorenweltmeister auf der Bahn ist, geht Julian Schröder nun den nächsten Schritt in Richtung einer professionellen Handballkarriere.

Seit rund zwei Monaten trainiert das Talent bei der B-Jugend des Männer-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf mit und gehört ab der kommenden Saison mit Zweitspielgericht zum Kader des Junioren-Oberligisten. Gleich mehrere Wege führten ihn von der Wümme- in die Leinestadt. „Die haben einen neuen Kreisläufer in meinem Jahrgang gesucht und haben mich dann über die Auswahl entdeckt und weil ich Torschützenkönig in der C-Jugend war“, klärt Schröder auf. Mit dem Wort „Auswahl“ meint er die Landesmannschaft des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB), in der er seit gut einem Jahr fest gesetzt ist. Seine dortige Trainerin Christine Witte ist zudem für das Krafttraining bei der Burgdorfer Jugend zuständig und intensivierte damit den Kontakt zwischen Verein und Spieler.

Rotenburger pendelt mit dem Zug nach Hannover

Burgdorf war jedoch nicht der erste Club, der sich bei Schröder meldete, wie er verrät: „Das erste Angebot kam vom HC Bremen, kurz danach das zweite von Habenhausen.“ Spätestens nach dem ersten Probetraining waren die Hannoveraner aber in der Poleposition und die anderen beiden Vereine aus dem Rennen.

Am Freitag startet die Vorbereitung. Dann pendelt Schröder zweimal in der Woche aus Rotenburg mit dem Zug in die Landeshauptstadt. Die anderen ein bis zwei Einheiten in der Woche absolviert er weiterhin mit der A-Jugend des JH Wümme, für die er in der neuen Saison ebenfalls unter dem Trainergespann Maximilian Sell/Tim Kesselring auflaufen wird. „Im Moment geht es mit dem Stress. Wenn die Schule aber wieder losgeht, wird es mehr werden. Dann muss ich von der Schule direkt in den Zug, ohne kurz mal zu Hause reinzuschauen“, erzählt der IGS-Schüler. Die Fahrt in die Halle sei für ihn eine Art „Erholungsphase. Da bekomme ich den Kopf vom Tag wieder frei.“ Künftig könnte diese Zeit allerdings auch für Hausaufgaben oder für das Lernen für Klausuren draufgehen. Denn Vater Bernd Schröder erklärt: „Burgdorf legt viel Wert auf das Zeugnis. Denen ist die Schule genauso wichtig wie das Sportliche. Julian gibt da aber richtig Gas – sowohl schulisch als auch sportlich.“

Eine „sehr gute“ Bindung zu Bruder Jasper

Entlastung könnte ab der Saison 2024/2025 der Einzug ins Sportinternat am Maschsee sein. „Wir wollen versuchen, dort einen Platz zu bekommen“, sagt Julian Schröder. „Dann wäre der volle Fokus auf Burgdorf. Das ist mein großes Ziel.“ Ganz neu ist dem Nachwuchshandballer dieser Ort in Hannover nicht. Sein älterer Bruder Jasper wohnt dort ebenfalls seit zwei Jahren und entwickelte sich zu einem der größten deutschen Talente im Bahnradsport. Kreuzen würden sich die Wege allerdings nicht mehr, da Jasper Schröder im nächsten Sommer sein Abi in der Tasche haben wird und danach auszieht.

Auch so ist die Bindung zwischen den beiden Geschwistern „sehr gut“, berichtet Julian Schröder. Vor zwei Wochen reiste er ins portugiesische Anadia, um seinen Bruder live vor Ort bei der U 23-Europameisterschaft zu unterstützen. Andersherum „kommt er zu vielen meiner Spiele. Er hilft mir auch beim Kraftsport, dass ich alles richtig mache“, so der 1,87-Meter-Mann. „Er macht zwar einen anderen Sport, aber er ist schon ein Vorbild. Diesen Weg, den er gegangen ist, würde ich auch gerne gehen.“ Und wo soll der hinführen? „Am liebsten würde ich bei Burgdorfs Erster Bundesliga spielen, wenn ich aus der Jugend rauskomme.“