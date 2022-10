Orth gleicht aus und holt Elfmeter zum 2:1 heraus

Von: Hendrik Denkmann

Jonathan Orth (am Ball) lief zusammen mit Jan Friesen in der Doppelspitze auf. © Freese

Auf schwierigem Geläuf hat sich die SG Unterstedt mit 2:1 gegen Karlshöfen durchgesetzt. Durch den Sieg baute sie die Tabellenführung vorerst aus.

Unterstedt – Tabellenspitze gesichert! Durch den 2:1 (0:0)-Sieg beim TSV Karlshöfen haben die Fußballer der SG Unterstedt ihre Führung in der Kreisliga-Tabelle am Freitagabend auf die Verfolger FSV Hesedorf/Nartum und Bremervörder SC vorerst auf vier Punkte ausgebaut. Das Duo hat am Sonntag die Möglichkeit, nachzuziehen.

„Das war ein komplett ekliges Spiel, auf das wir uns aber genau so eingestellt haben“, erklärte Trainer Fabian Knappik und berichtete von einem Platz, „der in keinem guten Zustand war“. Und so war es bezeichnend, dass ein Schuss der Gastgeber aus rund 30 Metern kurz vor der Linie aufsetzte und noch über das Tor flog. „Durch den matschigen Boden wurde es echt noch mal gefährlich. Da kann es auch früh 0:1 stehen“, wusste Unterstedts Coach. Dessen Team ging in der 52. Minute doch noch in Rückstand, als Karlshöfens Kapitän Leif Böttjer nach einem Foul von Theo Kettenburg vom Punkt traf. Nur drei Minuten später glich Jonathan Orth für den Tabellenführer aus. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, gab es nach einem Foul an Orth einen weiteren Elfer, den Florian Liszkowski zunächst verschoss. Der Nachschuss saß (89.) und damit der siebte Saisonsieg.