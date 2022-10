Jungerts Variabilität zahlt sich aus

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Der Jubel war groß bei Jonas Jungert (2.v.l.) und seinen Rotenburgern nach dem Sieg in Helvesiek. © Freese

Jonas Jungert war einer der Gründe dafür, dass am Ende in Helvesiek die Null stand. Der Verteidiger des RSV II überzeugte in vielerlei Hinsicht und ist deshalb unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Als Jonas Jungert den Platz verließ, nahm ihn Michel Müller an der Seitenlinie in den Arm und nannte ihn „den Spieler des Spiels“. Auch am Tag nach dem Derbysieg beim SV GW Helvesiek in der Fußball-Kreisliga wich der Trainer des Rotenburger SV II nicht von seiner Meinung ab: „Das war die beste Leistung, die er im Jugend- und Herrenbereich unter meiner Regie gezeigt hat.“

Der Verteidiger selbst ist hingegen auf die komplette Dreierkette „stolz“, die neben ihm aus Nico Nachtigall und Peter Victor Eze bestand. „Wir sind alle 18 Jahre alt. Wie wir geredet und verschoben haben, das war schon stark“, befand Jungert nach dem ersten Zu-Null-Spiel der Wümmestädter in dieser Saison. Dabei sei er ursprünglich nicht für die erste Elf eingeplant gewesen, verrät Müller: „Ich war die letzten Wochen mit ihm nicht so zufrieden. Am Freitag habe ich ihn mit meiner Ansprache gekitzelt, wodurch er mich mit seiner Trainingsleistung überzeugt hat und ich ihn von Anfang an gebracht habe.“

Viertmeiste Einsatzzeit beim RSV II

Die Nominierung zahlte der im Zentrum der Dreierkette aufgebotene Jungert mit einer starken Zweikampfquote zurück. Keeper Tom Knaak kam in den gesamten 90 Minuten so nur auf zwei Paraden. Auch in der vorherigen Woche verhalf der duale Student im öffentlichen Dienst seinem Team zum 4:1-Erfolg gegen den MTSV Selsingen – allerdings auf der Rechtsverteidiger-Position. „Ich bin da sehr variabel. In der Jugend habe ich meistens in der Dreierkette auf der linken Seite gespielt. Am ehesten sehe ich mich in der Defensive auf Rechtsaußen“, betont Jungert, der 2011 von der JSG Wieste 88 an die Wümme wechselte und bis zum Sommer dort alle Nachwuchsteams durchlief. Seit dieser Saison gehört er dem Kader der zweiten Herren an und erhielt seitdem in der Liga die viertmeiste Einsatzzeit – 894 Minuten. Anpassungsprobleme habe es für ihn nur wenige gegeben. „Es ist schon ein anderer Schnack als im Jugendbereich. Ich hatte Spiele wie jetzt gegen Helvesiek, die waren überragend, aber auch andere, die nicht so gut waren“, weiß der Horstedter um die noch fehlende Konstanz.

Müller kennt einen der Gründe für den zwischenzeitlichen Leistungsabfall des Dortmund-Fans. „Er beschäftigt sich auf dem Platz manchmal viel mit anderen Dingen wie zum Beispiel mit dem Champions-League-Spiel seines Lieblingsclubs – und eben nicht mit seiner eigenen Leistung.“ Ab und an rede er auch mal mit dem Schiedsrichter während der Partie, beobachtet Müller und weiß: „Wenn er aber bei sich ist, zeigt er so starke Auftritte wie gegen Helvesiek.“

Langfristig nicht die zweite Geige spielen

Seit dem letzten Jahr beweist Jungert sein Talent auch als Referee. „Ich bin als Assistent auf Bezirksliga-Ebene unterwegs und selbst pfeife ich bei den Herren bis zur 2. Kreisklasse“, erklärt er. Ein großes Ziel als Schiedsrichter hat er aber aktuell nicht.

Als Spieler wiederum wolle er sich persönlich weiterentwickeln. „Wenn ich mal auf der Bank sitze, ist das auch kein Problem. Das ist ja mein erstes Jahr bei den Herren.“ Langfristig will Jungert selbst aber nicht die zweite Geige spielen, ebenso wenig mit dem Team in der Kreisliga – auch wenn sich der aufstrebende Youngster beim Saisonziel bescheiden gibt: „Durch die ersten Spiele sind wir da unten reingerutscht, haben uns jetzt erst mal etwas gefangen. Aber der Klassenerhalt ist das, was wir zunächst anstreben.“