Böhning beendet Kregels Serie ‒ Visselhövede unterliegt 0:3 in Heeslingen

Von: Matthias Freese

Foul oder nicht? Timm Greve (l.) wird an der Strafraumgrenze von Heeslingens Jonas Böhning gestoppt. © Freese

Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit reichte dem VfL Visselhövede nicht, um mit dem Heeslinger SC mitzuhalten. Am Ende stand es 0:3.

Heeslingen – Nach drei Siegen ohne Gegentor ist die Serie des VfL Visselhövede in der Fußball-Bezirksliga am Freitagabend gerissen. Beim Heeslinger SC II mussten die Heidestädter sich mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und blieben damit dieses Mal ihrerseits ohne eigenen Treffer. „Wir können es verkraften, hätten es aber gerne noch spannend gemacht“, bemerkte Coach Thomas Heidler hinterher.

Mann des Abends war Jonas Böhning aus dem Oberliga-Kader der Heeslinger. Nach langer Knieverletzung bestritt er erstmals seit seinem Wechsel ins Waldstadion im Sommer 2021 eine Partie von Beginn an – und erzielte prompt nach 25 Minuten die Führung der Gastgeber. Max Kregel im Kasten der Gäste musste damit erstmals nach 318 Minuten wieder einen Ball aus seinem Netz holen.

Gerke beendet die Hoffnung

Seine Vorderleute drängten zwar auf den Ausgleich, kamen aber zu keinen hochkarätigen Chancen mehr bis zur Halbzeit. Und als Timm Greve nach einem Duell und Kontakt mit Böhning an der Strafraumgrenze zu Fall kam, blieb der Pfiff von Referee Sören Kück (TSV Eiche Neu St. Jürgen) aus (40.). Stattdessen brannte es hinten kurz vor dem Pausenpfiff noch zweimal lichterloh. Kregel parierte zunächst klasse gegen Böhning (45.), war kurz darauf aber machtlos, als Fabio Gerke in der Nachspielzeit auf Daniel Holsten querlegte. „Das müssen wir anders stoppen“, ärgerte sich Heidler ohnehin über den Auftritt in der ersten Hälfte. „Da waren wir gar nicht präsent und haben vieles vermissen lassen.“

Das änderte sich im zweiten Durchgang, wie Heidler seinem Team attestierte: „Da waren wir echt gut dabei und haben eine andere Einstellung an den Tag gelegt. Machen wir da das 1:2, wird‘s noch mal spannend“, dachte der Coach an die guten Möglichkeiten durch Daniel Reuter, Atdhe Haliti und auch Marco Jorzick, den er mit Wiederanpfiff eingewechselt hatte. „Aber Heeslingen ist spielerisch auch stark.“ In der 82. Minute beendete Fabio Gerke so auch mit dem 3:0 „Vissels“ Hoffnung. Heeslingen übernahm damit zumindest vorübergehend die Spitze vom FC Worpswede, dessen Trainer Gerd Buttgereit das Spiel von der Tribüne aus mitverfolgte.