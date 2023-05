Jockusch verliert seinen „besten Teamplayer“

Von: Hendrik Denkmann

Drei oder vier oder fünf? Genau fünf Jahre ist es her, dass Oliver Dittmer das zweite Mal nach 2011/2012 zu Visselhövede wechselte. Nun hört er beim Bezirksligisten auf. © Denkmann

Vor dem letzten Saisonspiel tut sich im Kader des VfL Visselhövede noch einmal einiges. Coach Elias Jockusch vermeldet zwei Ab- und zwei Zugänge.

Visselhövede – Sportlich geht es für den VfL Visselhövede am Samstag im letzten Heimspiel noch einmal um alles. Genauer gesagt: Um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Unabhängig davon, ob die Heidestädter den Verbleib sichern oder nicht, wird sich in der neuen Saison einiges ändern. Das haben die Transferaktivitäten der vergangenen Wochen gezeigt. Und dort geht es munter weiter: Die beiden Routiniers Oliver Dittmer und Johann Belsch verlassen den Verein, dafür steigt Eike Beneke wieder ein. Zudem stößt Ole Homann zur Mannschaft von Elias Jockusch hinzu. Der Trainer bekräftigt: „Aus dem aktuellen Kader sind alle Personalien damit geklärt. Das war mir vor der wichtigen Woche mit dem Spiel gegen Verdens Zweite wichtig.“

Freude bricht bei Jockusch jedoch nicht aus, dass Dittmer seinen Teamkollegen beim Training am Dienstagabend von seinem Abgang mitteilte. Damit endet die zweite Amtszeit (die erste war 2011/2012) des Innenverteidigers nach fünf Jahren, in denen er mit den Visselhövedern 2019/2020 in die Bezirksliga als Meister aufstieg. „Das ist extrem bitter für uns. Für mich ist er der beste Teamplayer, den ich selbst gesehen habe“, beteuert sein Coach, wenngleich er den Schritt des 34-Jährigen versteht: „Er hat gesagt, dass er dem Ganzen vom Aufwand her nicht mehr richtig gerecht werden kann.“ Daher führt Dittmers Weg wohl in Richtung des TuS Hemslingen-Söhlingen in die 1. Kreisklasse Süd.

Nach nur einem Jahr ist für Johann Belsch schon wieder Schluss bei „Vissel“. © Denkmann

Nur zwei Jahre jünger ist Belsch, der sich nach seiner Ankunft im vergangenen Sommer schnell zu einer festen Größe bei den Heidestädtern etablierte. Auf insgesamt 26 Liga- und einen Pokaleinsatz bringt es der defensive Allrounder, der nach dem großen Umbruch in den Planungen von Jockusch eine zentrale Rolle für die neue Saison spielen sollte, wie der Coach verrät: „Daher ist es sehr schade, dass er uns verlässt.“ Sein Weg führt Belsch stattdessen zurück zur SG Unterstedt, der bekanntlich vor einigen Wochen der Bezirksliga-Aufstieg gelang. Bei einem Klassenerhalt von Visselhövede würde es somit schon bald zum Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen kommen. „Es ist keine Entscheidung gegen ,Vissel‘, sondern für Unterstedt“, betont Belsch. „Ich habe letztes Jahr im März nach meiner neunjährigen Verletzungspause in Unterstedt wieder angefangen und fünf Spiele zum Saisonende gemacht. Da sollen jetzt noch mal ein paar hinzukommen. Ich werde ja auf diesem Niveau vielleicht nur noch zwei, drei Jahre spielen können.“

Ein Rückkehrer: Eike Beneke hat nach langer Verletzungspause wieder Lust. © Oetjen

Wie Belsch pausierte auch Eike Beneke aufgrund einer schweren Verletzung lange Zeit. „In meinem letzten Spiel habe ich mir das Knie verdreht und seitdem eine Kreuzband-OP und drei Meniskus-OPs gehabt. Dazu kommt noch ein nicht behandelter Knorpelschaden“, erinnert sich der 27-Jährige an die Partie mit dem MTV Soltau im August 2019 zurück. Drei Monate zuvor war er das letzte Mal beim 2:3 gegen den SV Anderlingen für den VfL Visselhövede aufgelaufen. „Wenn er annähernd seine Form wiederfindet, ist er eine enorme Verstärkung. Er hat ein Gardemaß für einen Innenverteidiger und ein ganz gutes Tempo“, lobt Jockusch seinen „Rückkehrer“.

Einer für die Zentrale: Elias Jockusch (r.) freut sich auf Neuzugang Ole Homann vom Rotenburger SV. © VfL Visselhövede

Ein neues Gesicht bei den Heidestädtern ist hingegen Ole Hamann, der Mitte Juni seinen 18. Geburtstag feiert und aktuell für die U 19 des Rotenburger SV in der Kreisliga aufläuft. Vorrangig sieht Jockusch seinen Neuzugang im zentralen Mittelfeld. „Auf der Position hatten wir nach Johanns Abgang Bedarf“, erklärt der Trainer und ergänzt die Stärken und Schwächen von Hamann: „Er hat schon sehr gute Anlagen, vor allem ein gutes Spielverständnis. Körperlich muss er sich aber noch entwickeln.“