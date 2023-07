Jockusch erhofft sich von Eze eine „Soforthilfe“

Von: Hendrik Denkmann

Peter Eze trägt in der neuen Saison das Logo des VfL Visselhövede auf der Brust. © Privat

Aktuell laufen die finalen Verhandlungen mit dem RSV noch. Dessen sportlicher Leiter Torsten Krieg-Hasch ist von der Spieler-Entscheidung überrascht.

Visselhövede – Rund eine Woche vor dem Start in der Fußball-Bezirksliga hat sich der VfL Visselhövede noch ein weiteres Mal auf der Verteidiger-Position verstärkt. Peter Eze „wechselt fest zu uns“, sagt Elias Jockusch. Der Trainer ergänzt allerdings: „Ich bin mit Torsten Krieg-Hasch noch über die Formalitäten im Austausch.“ Ob der 19-Jährige also am Sonntag, 6. August, um 15 Uhr beim Auftakt gegen den SV Vorwärts Hülsen bereits dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Der Grund: Die abgebende Seite, also der Rotenburger SV, bremst bei diesem Thema in Person des sportlichen Leiters sowie Trainers der Reserve Torsten Krieg-Hasch noch etwas. Er bestätigt zum einen die Verhandlungen, zum anderen erklärt er aber: „Peter Eze hat mir rechtzeitig Bescheid gegeben, dass er wechseln will. Er hatte mir gesagt, dass er viel höher spielen will – mindestens Oberliga. Da hätte ich ihm keine Steine in den Weg gelegt.“ Schließlich spielt der Rotenburger SV II, für den der gebürtige Nigerianer eine Saison auflief, „nur“ in der Kreisliga und damit drei Klassen tiefer. „Das mit ,Vissel‘, da bin ich schon etwas verdutzt. Das ist kein Vorwurf gegen den Verein. Es ist nur nicht das, was mir der Spieler anfangs gesagt hat“, ist Krieg-Hasch von Ezes Entscheidung, lediglich eine Liga höher anzugreifen, überrascht.

Probetrainings auch bei Vereinen aus Bremen

In Visselhövede wiederum freut sich Jockusch über einen Spieler, der „top fit, körperlich sehr robust“ sei und über eine „gute Technik“ sowie einen „guten Spielaufbau“ verfüge. Davon machte sich der Coach bereits Ende der vergangenen Saison in einigen Trainingseinheiten ein erstes Bild. Seither absolvierte Eze auch im Bremer Raum bei einigen Vereinen Probetrainings, erzählt Jockusch, ohne direkt Namen zu nennen. „Letztlich bin ich froh, dass er sich für uns entschieden hat. Ich erhoffe mir von ihm eine Soforthilfe.“