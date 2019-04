Jetzt will Vernimb den Rekord

Westerholz - Von Vincent Wuttke. Erfahrung hilft: Kurz vor dem Abpfiff streifte Hans-Dieter Vernimb seine Jacke ab. Kurze Zeit später war dann sein T-Shirt durchnässt von Bier und Sekt. „Ich wurde schon vorgewarnt und hatte gesehen, dass sie was vorbereiten“, meinte der Coach schmunzelnd. Grund zur Freude gab es bei den Fußballern des TuS Westerholz genug. Immerhin darf sich das Team bereits jetzt Meister der 1. Kreisklasse Süd nennen. Das 5:2 (4:0) beim Bartelsdorfer SV war aufgrund der 2:3-Niederlage des Tabellenzweiten SG Hamersen/Sittensen gegen den FC Rüspel/Weertzen nur noch ein Schaulaufen. Selten zuvor stand der Titelträger so früh fest wie in dieser Saison.

Nils Rathje (7./15./66.), Guido Bohatsch (25.) und Jannes Hädecke (44.) trafen zum Sieg. Dustin Hollmann (68.) und Joris Behrens (72.) verkürzten für die Hausherren. Bereits vor dem Spiel gab es eine große Feier. „Na klar freuen wir uns wieder auf die Kreisliga“, verhehlte Fußball-Boss Mark Wulfmeyer nicht. Und sein Torwart-Routinier Torben Dittmer fügte hinzu: „Ich hätte niemals gedacht, dass es so klar wird. Aber vielleicht hat uns als Mannschaft der Abstieg auch gutgetan.“ Stürmer Nils Rathje freute sich ebenfalls: „Ich wollte auf jeden Fall die Meisterschaft mitnehmen, bevor ich ab Mai wieder weg bin“, verriet der angehende Pilot.

Nach einem Jahr in der Spielklasse kehrt Westerholz damit in die Kreisliga zurück. Dabei startete die Mission „Wiederaufstieg“ unter alles andere als guten Vorzeichen. Erst eine Woche bevor die Vorbereitung im vergangenen Juli aufgenommen werden sollte, gab Vernimb seine Zusage. Nach dem Abstieg hatte Trainer Matthias Klindworth – der nun wieder übernimmt – seinen Rückzug vermeldet. „Ich hatte auch nur für die Vorbereitung bestätigt, aber dann lief es sehr gut. Und im Winter wollte ich mir den Erfolg dann auch nicht mehr nehmen lassen“, gab der 68-Jährige zu. Im Sommer zieht es ihn zurück in seine Heimat Lübeck. „Ich kann in Zukunft ruhigen Gewissens mal ein Spiel von Westerholz angucken. Ich werde dann freundlich empfangen“, sagte er lachend.

Vernimb hinterlässt seinem Vor- und Nachfolger Klindworth eine Mannschaft, die vor allem in der Offensive eine gute Qualität hat. Leistungsträger Jan Ostenfeld hat in der Winterpause im Sturm tatkräftige Unterstützung von Rückkehrer Björn Banehr (vorher Rotenburger SV) und von Guido Bohatsch (SV Lauenbrück) bekommen. „Nur in der Defensive werden sie in der Kreisliga wohl anders gefordert werden“, mutmaßte Vernimb.

Da ist es gut, dass Fußball-Boss Mark Wulfmeyer bereits von allen Spielern des Kaders die Zusagen in der Tasche hat. „Und es werden wohl noch ein paar Leute kommen“, kündigt er an, ohne Namen zu nennen. Fest steht: Auch Keeper Dittmer macht weiter. „Ein Jahr mindestens noch – aber das sage ich irgendwie jedes Mal“, scherzte er.

Zuvor sollen die verbleibenden sechs Spiele dazu genutzt werden, um ein letztes Teilziel zu erreichen – die Marke des TuS Bothel. In deren Meistersaison 2013/2014 sammelten die Grün-Weißen 71 Zähler. „Die würde ich gerne zu meinem Abschied knacken“, so Vernimb.