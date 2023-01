Jetzt übernimmt Jannis Oberbörsch beim TV Sottrum als Trainer

Von: Matthias Freese

Ortstermin Montagabend, Sporthaus des TV Sottrum: Fußball-Boss Thomas Holzkamm (l.) und Bernd Rosebrock (r.) begrüßen den neuen Coach Jannis Oberbörsch (2.v.l.), der von Co-Trainer Leif Heinsohn unterstützt wird. © Holzkamm

Einst trainierte Bernd Oberbörsch den TV Sottrum in der Bezirksliga ‒ ab sofort ist es sein Sohn Jannis Oberbörsch, der an der Seitenlinie steht.

Sottrum – Das ging ziemlich schnell! Gut zwei Wochen nach der überraschenden Entlassung von Trainer Dariusz Sztorc stand bei den Bezirksliga-Fußballern des TV Sottrum pünktlich zum Trainingsauftakt der Nachfolger auf dem Platz. Am Montagabend übernahm Jannis Oberbörsch als jüngster Coach dieser Spielklasse. Für den 29-jährigen B-Lizenz-Inhaber, der seit einigen Wochen wieder in Sottrum wohnt, ist es die erste Station im Herrenbereich. „Ich habe schnell festgestellt, dass ich Bock darauf habe und es machen möchte“, ist der frühere Oberligaspieler begeistert von seiner neuen Aufgabe.

„Der TV Sottrum ist immer für eine Überraschung gut“, bemerkt Thomas Holzkamm schmunzelnd. Der Fußball-Boss ist sich durchaus bewusst, dass er einen Coup gelandet hat: „Wir haben lange überlegt, ob es die Mannschaft allein übernehmen soll, waren aber der Meinung, dass es besser ist, wenn wir einen Coach haben. Da sind wir auf Jannis Oberbörsch gekommen und haben das mit dem Mannschaftsrat diskutiert. Jannis hat uns überzeugt, er steht für den modernen Fußball.“

Erst 29 Jahre alt ‒ Oberbörsch ist der Jüngste in der Bezirksliga

Oberbörsch gehört allein schon aufgrund seines Alters zur neuen Trainergeneration. Er steht in der Spielklasse in einer Reihe mit Robin Cordes (Heeslinger SC/31), Elias Jockusch VfL Visselhövede/33), Denis Schymizcek (MTV Riede/33), Pascal Kehlenbeck (SV Lilienthal/Falkenberg/34), Jan Twietmeyer (FC Verden 04 II/35) und Dennis Wiedekamp (TSV Bassen/35) – und ist mit 29 Jahren der „Benjamin“ unter den Bezirksliga-Trainern. „Das ist mir völlig egal“, sagt er. „Wir haben einen jungen Kader, da ist ein Trainer, der noch denkt wie ein Spieler, doch eher ein Vorteil.“

Gleichzeitig tritt er beim TV Sottrum in die Fußstapfen seines Vaters. Der 64-jährige Bernd Oberbörsch hatte den Verein lange Jahre ebenfalls auf Bezirksebene trainiert, ehe er 2007 an der Wieste ausstieg. Er ist nach seiner Zeit beim TSV Etelsen, wo eine Zeit lang auch sein Sohn unter ihm gespielt hatte, inzwischen im „Trainer-Ruhestand“. An die Sottrumer Zeit seines Vaters kann sich Jannis Oberbörsch kaum noch erinnern: „Ich nehme das gar nicht so wahr, weil es schon so lange her ist. Ich weiß nur, dass ich als kleiner Junge damals die meiste Zeit hinter der Tribüne war, weil ich da selbst Fußball gespielt habe.“ Natürlich würden beide „unweigerlich über Fußball“ reden, wenn sie zusammenkämen. „Aber ich will schon mein eigenes Ding als Trainer machen. Und vielleicht hat mein Vater jetzt einen Anreiz, wieder häufiger auf den Platz zu kommen.“

Ich werde das Trikot nicht mehr anziehen. Und die Fußballschuhe habe ich nur noch an, damit ich beim Training keine kalten Füße kriege.

Jannis Oberbörsch, der beruflich mit drei Kollegen in der Finanzbranche ein Start-up gegründet hat und deshalb „ein paar Stellschrauben justieren“ musste, damit es beim TV Sottrum „auch Sinn macht und passt“, bringt durchaus Erfahrungen als Coach mit. Bei Werder Bremen hatte er als Co-Trainer und später Cheftrainer mit der U 10 begonnen, zuletzt war er Co-Trainer von Yannick Viol bei der U 13 und U 14 der Grün-Weißen, ehe er im Sommer aus zeitlichen Gründen ausstieg. „Das war eine geile Zeit, aber auch sehr intensiv“, sagt er. Als Spieler hatte der Offensivakteur für den Rotenburger SV und den TuS Heeslingen in der Oberliga sowie in der Landesliga auch für Etelsen gespielt. Einen Auftritt als Spieler schließt er aber für sich und auch Co-Trainer Leif Heinsohn (neben Marvin Meyer und Kapitän Eike Buckenberger ein Freund aus der Schulzeit) kategorisch aus: „Ich werde das Trikot nicht mehr anziehen. Und die Fußballschuhe habe ich nur noch an, damit ich beim Training keine kalten Füße kriege.“

Kommentar: Einer, der das Zeug zum Glücksgriff hat Der TV Sottrum hat kurz nach Weihnachten für viel Kopfschütteln in der Fußballszene gesorgt, nachdem er den erfolgreichen Dariusz Sztorc als Trainer vor die Tür gesetzt hat – für viele Beobachter schwer nachvollziehbar. Nun wird der Bezirksligist für die Neubesetzung des Postens zustimmendes, anerkennendes Kopfnicken ernten. Mit Jannis Oberbörsch zog der Club zwar einen Novizen aus dem Hut, aber auch einen Namen, der Erwartungen weckt. Einer, der das Zeug zum Glücksgriff hat.

Der Fußball-Vorstand hat gemerkt, dass es keine optimale Lösung ist, das Team sich selbst und Co-Trainer Leif Heinsohn zu überlassen. Er hat gehandelt. Das ist gut, denn ein Bezirksligist benötigt einen richtigen Coach. Und: So überraschend die Lösung zu sein scheint, so naheliegend ist sie doch.

Sztorc verkörperte eher den Trainer der alten Schule, was nicht falsch sein muss, womöglich aber zu den ihm vorgeworfenen Kommunikationsproblemen geführt hat. Oberbörsch vertritt schon aufgrund seines Alters die neue Generation. Mit seinen 29 Jahren muss er nun zeigen, dass er nicht nur der Kumpeltyp ist, sondern – wenn nötig – unpopuläre Maßnahmen treffen kann. Das ist bei den Herren schwerer als im Jugendbereich, in dem er Erfahrungen gesammelt hat. Er bringt alle Voraussetzungen mit, hat als Spieler hoch gespielt – und notfalls kann er auch mal seinen Vater fragen ... Matthias Freese