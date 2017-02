Jetzt ist auch Iiskola verletzt

Andrea Baden (am Ball) gehörte zu den sechs fitten Spielerinnen der Hurricanes und kam dementsprechend 22 Minuten zum Einsatz. Hier stellt sich Milica Deura ihr in den Weg. - Foto: Fehrmann

Scheeßel - Am Ende war es ein Spiel gegen die Zeit – und wenigstens hier blieben die Avides Hurricanes standhaft. In den letzten anderthalb Minuten ließen sie keinen Korb mehr zu und verhinderten damit, beim Deutschen Basketball-Meister TSV Wasserburg 100 Punkte zu kassieren. Die 66:97 (34:47)-Niederlage war dennoch die höchste Punktspiel-Schlappe, die das aktuelle Schlusslicht in mittlerweile fünf Bundesliga-Jahren jemals kassiert hat. Lange Zeit hatte es gar nicht nach einer so hohen Niederlage ausgesehen.

„Meiner Meinung nach haben wir eine gute erste Hälfte gespielt“, fand Coach Mahir Solo. „Auch das dritte Viertel war noch okay. Die Mädels haben alles gegeben.“ Natürlich lag es mal wieder – wie schon seit Monaten – an der hohen Zahl von Ballverlusten. Unglaubliche 22 Turnover waren dieses Mal auf dem Statistikbogen vermerkt, allein acht verursachte Janae Young. Da half es auch nicht, dass die Hurricanes bei den Freiwürfen eine beeindruckende 100-Prozent-Quote aufwiesen und auch sonst den Titelanwärter 26 Minuten lang forderten. Zu dem Zeitpunkt hatte die gut aufspielende Neuerwerbung D‘Asia Chambers (mit 19 Punkten Top-Scorerin) nach einem Mini-Run noch auf 45:57 verkürzt. Danach zog Wasserburg aber immer weiter davon und war erstmals beim 73:53 durch Aliaksandra Tarasava mit 20 Punkten Differenz vorne (32.).

Auffällig waren vor allem die zahlreichen Dreier, bei denen Wasserburgs Werferinnen oft völlig ungedeckt zum Abschluss kamen. Insgesamt zehn landeten im Korb, doch auch die Hurricanes trafen vier Mal aus der Distanz und beendeten damit ihre zwei Spiele anhaltende Flaute ohne Dreier. Allein Chambers versenkte drei Mal.

Letztlich war es aber auch eine Frage der Qualität, wobei vor allem ein Vergleich die Niederlage verständlicher macht: Wasserburg setzte seine einzigen deutschen Kräfte im Kader, Nationalspielerin Katharina Fikiel (29) und Britta Worms (28), insgesamt lediglich 14 Minuten ein – als Vorbild in Sachen Förderung deutscher Talente dient der Meister vom Inn damit sicherlich nicht. Bei den Hurricanes brachten es Laura Rahn, Pia Mankertz und Andrea Baden zusammen immerhin auf 79 Minuten Einsatzzeit! Hannah Pakulat hatte die Reise aus Krankheitsgründen gar nicht erst angetreten, die Finnin Evita Iiskola kam nur auf sechs Minuten, weil sie sich im Spiel am Knie verletzte. Auch Petra Zaplatova war noch nicht fit. „Wasserburg hatte mehr Spielerinnen in der Rotation. Wir hatten nicht die Kraft bis zum Ende mit nur sechs fitten Spielerinnen gegenzuhalten, wenn der Gegner zehn mit der gleichen Qualität hat“, meinte Mahir Solo.

Eine in der Liga immer häufiger werdende Unsitte war übrigens auch in Wasserburg zu beobachten – die lautstarke Anfeuerung des Hallensprechers, während das Spiel bereits wieder lief. Doch daran lag es wohl kaum, dass die Hurricanes am Ende noch so einbrachen. Neben Chambers punkteten übrigens auch Ashley Southern (18) und Young (14) zweistellig. Beide kamen zudem jeweils auf acht Rebounds. - maf