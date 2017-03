Jeschkes Geschenk leitet Pleite ein

Auch in Überzahl hatte der TV Stemmen einen schweren Stand. Hier versucht Douglas Grun (M.), unterstützt von Simon Erdmann, sich gegen Dennis Heineke zu behaupten. - Foto: Woelki

Stemmen - Von Vincent Wuttke. Das nennt man wohl Galgenhumor. „Läuft bei uns“, kommentierte Heiko Schreiber, Coach des TV Stemmen, die 0:4 (0:2)-Heimpleite in der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Hambergen. Die Gastgeber steckten noch tief im Winterschlaf und hatten gegen den Tabellenzweiten keine Chance. Zudem hat das Team bereits nach einem Punktspiel wieder Personalprobleme.

Schon nach 17 Minuten begann das Verletzungspech. Tobias Lehmann wurde bei seiner Rückkehr vom SV RW Scheeßel früh von Rückenschmerzen gestoppt. „Er hatte gedacht, dass es geht. Aber es ging nicht“, meinte Schreiber. Später sah der Trainer dann auch noch, wie Kevin Prigge in einem Zweikampf unglücklich auf das Bein von Steffen Brunckhorst fiel und so das Spiel für den Stemmer beendet war (72.). Und als bereits alles entschieden war, musste auch noch Kapitän Nils-Ole Beckmann nach einem Pressschlag raus – da hatten die Hausherren aber schon drei Mal gewechselt und beendeten die Partie folglich zu zehnt. „Hoffentlich sind alle nicht so schlimm verletzt“, hofft der Trainer.

Doch trotz der Ausfälle während der Begegnung blieb Stemmen vieles schuldig. Ohne den erkrankten Torjäger Martin Illinger lief bei den Schwarz-Gelben in der Offensive nichts zusammen. „Es ging für unseren Kopf einfach alles etwas zu schnell. Aber wir hatten kaum Freundschaftsspiele und haben noch keinen Rhythmus“, gestand Linksverteidiger Bastian Nack. So hatte Hambergens Schlussmann Dirk Böttjer nur ein einziges Mal eingreifen müssen. Kurz nach Wiederbeginn segelte er an einer Freistoß-Flanke von Douglas Grun vorbei. Jonas Knaak köpfte neben das verwaiste Tor. Sonstige Möglichkeiten auf Seite der Gastgeber waren Fehlanzeige.

Dafür hatte der Gast umso mehr davon. Nach 17 Minuten verpasste Thilo Röper die Führung mit seinem Heber nur knapp. Nach etwas mehr als einer halben Stunde half Timo Jeschke bei seiner Rückkehr ins Stemmer Tor ordentlich mit. Einen Freistoß von Finn-Niklas Klaus ließ er fallen, sodass Dennis Heineke leichtes Spiel hatte – 0:1 (34.). Heineke war es auch, der das Spiel quasi im Alleingang entschied. Nach einem langen Ball überlupfte er den viel zu zögerlich herausgelaufenen Jeschke (45.), bevor er nach 75 Minuten eine Einladung von Hannes Bellmann annahm. Dieser war als letzter Mann ins Dribbling gegangen und hatte den Ball verloren. Den Schlusspunkt setzte Maik Prigge per Abstauber nach einer Ecke und starken Parade von Jeschke (87.).

„Die erste halbe Stunde standen wir noch ganz gut. Danach war es aber nichts mehr“, war Heiko Schreiber vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. Und Bastian Nack meinte: „Uns fehlt das Selbstvertrauen. Wir bräuchten mal wieder einen Sieg, dann wäre es auch zurück. In den Heimspielen muss aber von uns deutlich mehr kommen.“