Gies ärgert sich gegen Braunschweig gleich doppelt

Von: Matthias Freese

Nach dem Abpfiff noch zerknirscht: Keeper Jeroen Gies (vorne) konnte den Elfmeterpfiff nicht verstehen. © Freese

Der RSV hat im Heimspiel gegen die FT Braunschweig einen umstrittenen Strafstoß gegen sich erhalten. Keeper Jeroen Gies gefiel dies auch nach dem Abpfiff nicht.

Rotenburg – Manch Skeptiker hatte dem Rotenburger SV angesichts des schweren Auftaktprogrammes bereits null Punkte nach den ersten fünf Partien prognostziert. Nun ist der dritte Spieltag rum – und die Wümmestädter stehen mit vier Zählern da. Dementsprechend versöhnlich reagierte Tim Ebersbach, Coach des Fußball-Oberligisten, nach einigen Minuten des Runterkommens auf das 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen die FT Braunschweig. „Ey, komm´, es ist ein Punkt“, arrangierte er sich mit dem Remis in einem „brutal intensiven Spiel“, fünf Tage vorm Derby beim Heeslinger SC.

Auch zur Rudelbildung kam es in der Schlussphase. © Freese

Keeper Jeroen Gies fiel es nicht ganz so einfach, das Remis zu akzeptieren, was er auch dem Schiedsrichtergespann nach dem Abpfiff mitteilte. Das Gegentor von Phil-Louis Kunze resultierte aus einem Strafstoß, der durchaus umstritten war. Der Ball wurde lang und länger, Gies musste sich mächtig strecken, während Braunschweigs Stürmer Joshua-Tjorven Roth zu Boden ging. „Ich komme mit den Fingerspitzen ran, er läuft gegen meine Hand und steht vorher sogar im Abseits“, schilderte der Schlussmann seine Sicht der Dinge. Referee Alexander Roj (TSV Barsinghausen) urteilte jedoch anders und zeigte auf den Punkt. Doppelt ärgerlich für Gies, weil er am Schuss von Kunze noch dran war.

Ohnehin hatte der Unparteiische einige Male für Proteste gesorgt, da er seinen durchaus Spielfluss fördernden Stil der langen Leine zur Pause änderte und fortan viele Kleinigkeiten ahndete. Im zweiten Durchgang monierten die Rotenburger wiederum zweimal ein nicht gepfiffenes Handspiel der Gäste im Sechzehner. Auch Peter Bolm war nach einem Tritt in die Hacke nicht regelkonform von Julian Pohlai im Strafraum ausgeschaltet worden und schied verletzt aus (69.). „Er trifft mich, dann knicke ich um“, wunderte sich Bolm über den ausbleibenden Elfmeterpfiff.

Mit einem starken Solo leitet Peter Bolm (l.) hier gegen Braunschweigs Julian Pohlai die RSV-Führung ein. © Freese

Andersherum hatte sich die Freien Turner aus der Löwenstadt in der ersten Hälfte massiv aufgeregt, als Yannick Chwolka als letzter Mann Roth vom Ball getrennt hatte (24.). „Da hätten wir uns nicht beschweren können“, gestand Ersatzspieler Tobias Kirschke, der auf der Bank einen guten Blick auf die Szene und bereits mit Rot gerechnet hatte. „War knapp“, kommentierte Yannick Chwolka selbst vielsagend und machte sich lieber an eine Bewertung des Spiels: „Wir haben eine gute Partie gegen eine starke Mannschaft gespielt, waren phasenweise sogar die bessere Mannschaft und die mit mehr Ballbesitz.“

In der Anfangsphase herrschte allerdings kurzzeitig die höchste Alarmstufe vor dem RSV-Kasten, denn Braunschweig besaß innerhalb von einer Minute gleich drei dicke Chancen, bei denen Kevin Klee, Marcello Muniz und Gies jeweils retteten (2.). Allmählich gestalteten die Platzherren vor rund 130 Zuschauern die Partie jedoch ausgeglichen und kamen ihrerseits zu Chancen. Setzte der erneut als Linksaußen aufgebotene Tom Kanowski einen Fernschuss noch an die Latte (20.), so stand er nach feiner Vorarbeit von Bolm goldrichtig in der Mitte, um mit seinem dritten Saisontreffer in seinem zweiten RSV-Spiel das 1:0 zu markieren (31.). Auch sonst zeigte der Neuzugang mit seiner Dynamik und seiner Zweikampfstärke, dass er zu einer echten Verstärkung taugt. „In der ersten Halbzeit war er unser auffälligster Spieler“, meinte Ebersbach. Der hinter Kanowski agierende Marcello Muniz wirkte ebenfalls sehr präsent.

Ungemein auffällig agierte Neuzugang und Torschütze Tom Kanowski auch in seinem zweiten Spiel im RSV-Trikot als Linksaußen. Hier duelliert er sich im Laufduell mit Braunschweigs Justin Bollonia. © Freese

„Das waren hektische letzte Minuten“, meinte Jeroen Gies und dachte dabei wohl auch an eine Rudelbildung in der 83. Minute. Unterm Strich war es aber eine gerechte Punkteteilung. „In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch“, meinte Ebersbach. „In der zweiten Halbzeit war es dann sehr zerfahren. Da waren wir von den Zweikampfen etwas unterlegen – oder hatten viele Fouls gegen uns.“