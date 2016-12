Jens Koch springt in die Bresche

+ Jens Koch ist zurück.

Rotenburg - Eigentlich war dieses Comeback erst für Anfang Januar geplant. Dass er dann auch noch so lange auf dem Feld stehen würde, „damit hatte ich nicht gerechnet“, gestand Jens Koch, Rückraumspieler des TuS Rotenburg, nach seinem Saisondebüt beim 25:20 gegen den ATSV Habenhausen II in der Handball-Verbandsliga.

Nach seinem Mitte August erlittenen Fußbruch hatte Koch erst „zwei volle Einheiten“ absolviert, um jetzt angesichts der Ausfälle und der angeschlagenen Patrick Zahn und Sören Heyber „in die Bresche zu springen“, wie es der 25-Jährige ausdrückte. Ein wenig hatte ihn Coach Nils Muche auch überzeugen müssen. „Als wir im Training Fußball gespielt haben, war er ja auch dabei“, lautete das Argument des Trainers. Und der war froh, dass Koch einverstanden war. „Ihn kann ich überall hinstellen – er macht sein Ding“, so Muche. Nach einer Viertelstunde brachte er ihn zunächst im rechten Rückraum, kurz darauf übernahm Koch den Part des Spielgestalters und erhielt fortan hauptsächlich in der Abwehr noch Pausen. „Es war ein schönes Gefühl, es hat ja auch lange genug gedauert“, resümierte er nach seinem Comeback, bei dem ihm in der 57. Minute auch das 23:18 gelang. - maf