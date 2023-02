Jeersdorfer Gefühlskarussell mit Happy End und Aufstieg

Von: Matthias Freese

Nerven behalten: Der Jeersdorfer Florian Dreyer konzentriert sich auf seinen Schuss. © Freese

Die Bogenschützen des SV Jeersdorf sind in die Regionalliga aufgestiegen. Danach sah es zwischenzeitlich jedoch nicht mehr aus.

Jeersdorf – Jubel, Frust, gebanntes Warten, dann der erlösende Jubel: Die Gefühle fuhren mit den Bogenschützen des SV Jeersdorf ziemlich heftig Achterbahn, ehe feststand, dass der Gastgeber im Aufstiegswettkampf in der Scheeßeler Halle doch den zweiten Rang hinter dem ungeschlagenen SV Meine belegt und das Trio mit Florian Dreyer, Kai Lankenau sowie Lennard Drees den Sprung in die Regionalliga Nord perfekt gemacht hatte. „Emotionaler kann so ein Aufstieg gar nicht ablaufen“, meinte Vereinssprecherin Margit Müller begeistert und ziemlich aufgewühlt.

Gut gemacht! Trainer Jürgen Schneider (l.) klatscht Lennard Drees ab. Kai Lankenau (r.) gratuliert ebenfalls. Dahinter zu sehen ist Florian Dreyer. © Freese

Die Entscheidung um den zweiten Aufstiegsplatz war dabei in die Verlängerung gegangen – und diese sollte sich noch weiter in die Länge ziehen, da es zu Unstimmigkeiten bei der Auswertung kam. Nach Abschluss aller Duelle standen Jeersdorf und der BSC Werlte, die sich im direkten Aufeinandertreffen 5:5 getrennt hatten, mit jeweils 11:3 Punkten und 36:16 Sätzen da. „Da war klar, dass es ein Stechen geben musste, weil der direkte Vergleich auch gleich war“, erklärte Müller die Regeln. Jeder Schütze musste einen Pfeil ins Ziel bringen – 60 Sekunden blieben hierfür Zeit. 28 Ringe gelangen Jeersdorf – „eigentlich phantastisch“, meinte Müller, doch die Kampfrichterin entschied auf Sieg für Werlte. Der Ligaleiter wurde eingeschaltet, denn beim Ablauf der Wertung hatte es einen Fehler gegeben. „Es wurde hektisch und viel telefoniert“, berichtete Müller. Auch der Bundesligaleiter wurde informiert. Die Folge: Die Jury musste zusammenkommen – und sie erklärte schließlich Jeersdorf zum Tabellenzweiten dieser Relegation und somit zum Aufsteiger.

Jubel herrschte auch bei den Vereinskolleginnen Christiane Menzel, Sina Bleckwedel, Heike Lauridsen und Uschi Schneider (v.l.), die Stimmung machten. © Freese

Für die von Jürgen Schneider trainierten Jeersdorfer kam der Aufstieg umso überraschender, da ihnen mit Cord Meyer noch ein Stammschütze krankheitsbedingt ausgefallen war. „Umso mehr Druck lastete auf den verbleibenden Herren“, wusste Müller. Doch Dreyer, Drees und Lankenau hatten einen starken Tag erwischt, sodass auch die als Ersatz bereitstehenden Heike Lauridsen und Sina Bleckwedel nicht eingreifen mussten. „Was für ein Tag. Gefühlskarussell ohne Ende“, beschrieb Margit Müller dieses nie dagewesene Erlebnis für ihren SV Jeersdorf, der damit nächste Saison in der dritthöchsten Klasse antritt.