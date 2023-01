Jeersdorfer bestätigen bei den Landesmeisterschaften ihren Lauf

Von: Hendrik Denkmann

Landesmeister: Das Jeersdorfer Trio Heike Lauridsen, Florian Dreyer (r.) und Matthias Baden. © SV Jeersdorf

Bei den Landesmeisterschaften in Rotenburg haben sich die Jeersdorfer zweimal Teamgold gesichert. Zudem gab es zwei Robin-Hood-Schüsse und Rekorde.

Rotenburg – Die Landesverbandsmeisterschaften im Bogenschießen in Rotenburg hatten einiges zu bieten. Neben zahlreichen Podestplätzen und Titeln für den SV Jeersdorf boten die Sportler den rund 200 Zuschauern in der Pestalozzihalle auch zwei sogenannte Robin-Hood-Schüsse und zwei neue Landesrekorde.

Als erfolgreichstes Team beendeten erneut die Jeersdorfer die Wettkämpfe. Zwei Mannschaftstitel sprangen für den Verein aus dem Altkreis heraus. Den ersten fuhr das Trio um Matthias Baden, Florian Dreyer und Heike Lauridsen mit 1 611 Ringen bei den Recurve Masters ein. „Alle hatten einen guten Tag erwischt und konnten sich in der zweiten Runde noch mal steigern“, beobachtete Teamkollegin Margit Müller. Für Lauridsen bedeutete das bessere Ergebnis des zweiten Durchgangs in der Damenwertung auch der Sprung auf das Podest. Sie beendete den Wettkampf auf Platz drei. Silber gab es zudem für Baden, dem mit seinen 552 Ringen nur vier zu Gold fehlten. Dreyer (535) wurde Achter.

Robin-Hood-Schütze: Der Achimer Gerd Güldenast traf zwei seiner Pfeile ineinander. © Haak

Teamgold Nummer zwei sammelten die Recurve Herren ein. Vor allem Kai Lankenau stach heraus. „Schon zur Halbzeit zeichnete sich eine Tendenz ab. Kai hat gleich von Anfang an gezeigt, wer oben stehen wird. Sensationell seine Leistung zur Zeit. Konstant und mit einem Siegeswillen ausgestattet“, schwärmte Müller von Lankenau, der mit 571 Ringen – zehn mehr als der zweitplatzierte Heiko Keib (SV Isernhagen) – deutlich gewann und sich für die Deutschen Meisterschaften im März qualifizierte. Bronze sicherte sich Teamkollege Cord Meyer mit 559 Ringen. Gemeinsam mit Lennard Drees (528, Platz 16) war an dem Jeersdorfer Trio in der Teamwertung kein Vorbeikommen. „Das Team hatte schon letztes Wochenende einen herausragenden Lauf. Jetzt belohnen sie sich mit dem Landesmeistertitel. Stark“, lobte Müller. Gut in Form zeigte sich auch Teamkollegin Andrea Baden, die Bronze bei den Compound Masters Damen holte.

Für Aufsehen sorgte in dieser Klasse wiederum Hannelore Stein. Die Braunschweigerin sitzt im Rollstuhl und gewann so den Titel. Ihre 571 Ringe bedeuteten zeitgleich einen neuen Landesrekord. Dieser gelang auch Hanna-Lia Bürger (SV Hope). Sie schoss mit dem Compound-Bogen in der Schüler-Klasse 533 Ringe auf den 18 Meter entfernt stehenden Scheiben heraus.

Im Rollstuhl zum Rekord: Hannelore Stein schoss mit ihrem Compound-Bogen 571 Ringe. © Stöpler

Ein weiteres Highlight während der Blankbogenwettkämpfe waren gleich zwei Robin-Hood-Schüsse von Sabine Sennhenn-Kirchner (ASC Göttingen) und Gerd Güldenast (Achimer Bogenschützen). „Wie beim legendären Vorbild trifft ein Pfeil einen anderen mittig und bleibt darin stecken. Die Freude des Schützen wird dabei durch den Verlust des Pfeils nur leicht getrübt“, erklärte Tilmann Haak vom Veranstalter SV Unterstedt. Kollege Sebastian Morgner freute sich über die „spannenden und organisatorisch einwandfreien Wettkämpfe“.