SV Jeersdorf sorgt für Überraschung

Scheeßel – Damit hatte wohl niemand gerechnet: Der SV Jeersdorf spielte beim Jubiläumsturnier des SV Rot-Weiß Scheeßel stark auf und kämpfte sich ins Finale. Letztlich musste sich das Team aus der 2. Kreisklasse Süd lediglich gegen den Kreisligisten TuS Westerholz mit 0:4 geschlagen geben. Dennoch: „Die Mannschaft aus Jeersdorf war eine richtige Überraschung“, betonte Carsten Tietjen, Vorsitzender des SV Rot-Weiß Scheeßel.

Die Jeersdorfer starteten in der Gruppe A. Dort hatten sie die Außenseiter-Rolle sicher, da sie ausschließlich gegen höherklassige Mannschaft ran mussten – gegen den TuS Bothel (Kreisliga), TV Stemmen, TuS Fintel und SV Rot-Weiß Scheeßel (alle 1. Kreisklasse Süd). Doch davon ließ sich der Tabellenfünfte der 2. Kreisklasse nicht verunsichern: Mit zehn Punkten aus vier Spielen holte sich der SV Jeersdorf den Gruppensieg und den Einzug ins Finale.

In diesem galt es, den TuS Westerholz zu schlagen. Das Team um Torjäger Nils Rathje spielte sich in der zweiten Gruppe auf den ersten Platz – knapp vor einem Team des Hamburger Sportvereins (HSV), das mit Trainern der HSV-Fußballschule bestückt war. Ebenfalls in der Gruppe B starteten der Barteldorfer SV (1. Kreisklasse) und die zweite sowie dritte Mannschaft des SV Rot-Weiß Scheeßel. Die Teams des Gastgebers waren allerdings allesamt chancenlos. Vor allem die erste Mannschaft habe „sehr unglücklich gespielt“, versuchte Tietjen es diplomatisch auszudrücken.

Der Vereinsvorsitzende und Organisator zeigte sich aber dennoch zufrieden: „Das Turnier ist gut verlaufen und ohne Verletzungen.“ Ein besonderes Lob richtete Tietjen an die Vereinsschiedsrichter Alexander Schmidt und Frank Dreyer: „Sie haben die Partien sehr gut geleitet.“ lo