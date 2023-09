Jeddingerinnen kassieren ihre erste Niederlage seit 13 Monaten

Nach ihrer Einwechslung mit guten Aktion: Hanna Thier (am Ball) initiiert auch in dieser Szene einen Angriff des MTV Jeddingen. Am Ende gibt es dennoch eine 1:4-Heimniederlage gegen Celle. © Freese

Die Elf von Markus Schwarz und Christian Gorzynski verliert mit 1:4 gegen Celle. Emelie Rosebrock-Heemsoth gelingt vom Punkt der einzige Treffer.

Jeddingen – Erntefest auf dem Sportplatz und Fußball – das passt wohl doch nicht zusammen. „Es hat uns leider erwischt“, bedauerte Markus Schwarz, Coach des MTV Jeddingen. Mit 1:4 (0:2) ging die Landesliga-Heimpartie seiner Fußballerinnen gegen den ESV Eintracht Celle verloren. Für die zuletzt so erfolgsverwöhnten Jeddingerinnen ist es die erste Niederlage seit 13 Monaten. „Der Eintracht-Sieg geht in Ordnung. Von den Chancen her ein bisschen zu hoch, aber auf der anderen Seite hat Celle uns körperlich alles abverlangt“, gestand Schwarz. „Am Ende ist es dann so, dass wir in der Landesliga angekommen sind und kein Gegner einfach nur Laufkundschaft ist.“

Die Gastgeberinnen waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen. „Da waren wir einfach zu brav“, fand auch Schwarz-Kompagnon Christian Gorzynski. „Wir haben Celle zu viel Platz gelassen und dadurch überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Und wenn wir den Ball hatten, dann war es nach vorne hin viel zu hektisch.“ Celle traf bis zur Pause durch Sarah Kandora und Lisa Zimmermann (20./43.) und legte kurz nach Wiederbeginn das 3:0 durch Zimmermann nach einem Abwehrpatzer nach (52.). Dabei hatten die Trainer mit drei Wechseln zur Pause – Sofia-Una Rock, Sarah Bunke und Hanna Thier waren gekommen – noch einmal die Wende herbeiführen wollen.

Schwarz hadert mit zwei Elfmeter-Entscheidungen

Die war kurzfristig auch möglich, weil Jeddingen gute Chancen – mehrfach initiiert von Hanna Thier – besaß und durch Emelie Rosebrock-Heemsoth auch per Strafstoß auf 1:3 verkürzte (63.). Zuvor war Hanna Weidemann im Strafraum mit einem Foul von Dina Zverotic gestoppt worden. „Im zweiten Durchgang haben wir es ohnehin besser gemacht und haben selbst noch zwei, drei dicke Dinger liegen lassen. Sonst hätten wir vielleicht noch mal rankommen können“, haderte Markus Schwarz vor allem mit der Entstehung des 1:4 unmittelbar nach dem Anschlusstreffer. Schiedsrichter Jürgen Lehmann (Rotenburger SV) wertete einen Zweikampf von Janika Hoffmann an Zimmermann als Foul im Strafraum – die Gäste-Torjägerin trat selbst an und traf (67.). „Die Aktionen mit Ziehen und Halten fing schon zwei Meter vor dem Strafraum an“, ärgerte sich Schwarz und monierte, nach einem vermeintlichen Handspiel zwei Minuten später keinen Elfmeter bekommen zu haben.

Die Gastgeberinnen blieben trotzdem am Drücker. Das lobte auch Gorzynski: „Das Positive, was wir rausziehen müssen, ist, dass wir trotz der Rückstände nicht aufgegeben haben. Aber schlussendlich muss man auch sagen, dass Celle seine Erfahrung ausgespielt hat – und wir durften einiges in dem Spiel lernen.“ iv