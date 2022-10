Jeddingens Schvaab setzt im Altkreis-Derby den Schlusspunkt

Teilen

Auch diese Großchance von Jeddingens Emelie Rosebrock-Heemsoth (2.v.l.) pariert Sina Franke im Kasten der SG Nartum/Horstedt. Links schaut Finja Meyer zu. © Freese

Die Frauen des MTV Jeddingen bleiben weiterhin unbesiegt in dieser Saison. Auch im Kreisderby gegen die SG Nartum/Horstedt gingen sie als Siegerinnen vom Platz.

Nartum – Die Bezirksliga-Kickerinnen des MTV Jeddingen sind nicht zu stoppen. Auch das Kreisderby bei der SG Nartum/Horstedt entschied das Team der beiden Trainer Christian Gorzynski und Markus Schwarz mit 3:0 (2:0) für sich. Während die Gastgeberinnen um Coach Marc Schlichting mit nur sieben Zählern den ersten Abstiegsrang belegen, grüßt Jeddingen weiterhin von der Tabellenspitze. „Wir hatten bisher neun Ligaspiele, davon haben wir eines unentschieden gespielt und die anderen acht gewonnen“, ist Schwarz begeistert von der Bilanz.

Auch mit dem Auftritt in Nartum war er vollauf einverstanden: „Am Ende des Tages bekommt man, wenn man sich belohnt, die drei Punkte. Und wir haben das gut gemacht. Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt, es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass wir das Spiel nicht gewinnen oder überhaupt aus der Hand geben könnten“, fand Schwarz.

Jeddingen wechselt fleißig durch

Schon vor der Partie war klar, dass die Gastgeberinnen als klarer Außenseiter in das Duell gehen würden. Und dann kam auch noch Pech hinzu. In der siebten Minute drückte Shannon Naomi Jilg die Kugel ins eigene Netz über die Linie – 0:1. In der Folgezeit sah sich die SG Nartum immer wieder unter Druck gesetzt und musste in der Phase auch noch mehrfach verletzungsbedingt wechseln – so erwischte es Doreen Grabau am Knie (17.). Emelie Rosebrock-Heemsoth nutzte eine der vielen Jeddinger Chancen zum 2:0 (30.).

„Wir haben nichts zugelassen und defensiv eine sehr gute Leistung gezeigt“, lobte Schwarz auch den Auftritt der Abwehr. In der zweiten Hälfte wechselte Jeddingen durch. „Es war schon nach 45 Minuten ersichtlich, dass wir die Offensive von Nartum sehr gut im Griff haben. So haben wir alle zum Einsatz kommen lassen“, so Schwarz. Auch die junge Levke Reinstorf bewies sich erneut auf dem rechten Flügel.

Schwarz lobt Paraden von Franke

Die Gastgeberinnen hatten auch in der Folge wenig entgegenzusetzen. „Nach der Pause sind wir aber besser reingekommen, waren schneller an der Gegenspielerin und haben gut verteidigt“, merkte Marc Schlichting an. „Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, dass wir einige Tore zu wenig geschossen haben. Das lag aber auch an der sehr guten Nartumer Torhüterin“, lobte wiederum Schwarz die Paraden von Sina Franke. So traf nur Pia Schvaab in der Nachspielzeit noch zum 3:0. iv