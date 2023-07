Jeddingens Neuzugang Hoffmann möchte nicht mehr warten

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Julia Hoffmann wechselt nach einer Saison in Bremen zu Jeddingen. © MTV Jeddingen

Nach ihrem Wechsel von Werder Bremen II hat die Neu-Jeddingerin bei ihrem Einstand direkt einen Treffer beigesteuert.

Jeddingen – Eigentlich hatten sich Julia Hoffmann und die beiden Trainer Markus Schwarz und Christian Gorzynski darauf verständigt, den gesamten Juli noch abzuwarten. Gemeinsam wollten sie während der Vorbereitung der Landesliga-Fußballerinnen des MTV Jeddingen schauen, ob es zwischen beiden Parteien harmoniert. „Jetzt hat sie zu Christian gesagt, dass sie nicht mehr so lange warten möchte. Sie fühlt sich bei uns wohl und würde gerne für uns spielen“, verkündet Schwarz den feststehenden Transfer der 24-Jährigen, die zuletzt für Regionalliga-Aufsteiger SV Werder Bremen II auflief.

Dort hatte sie sich nach ihrem Wechsel im vergangenen Jahr vom TSV Wietzendorf an die Weser früh in der Saison verletzt. „Im Sommer hat sie gefragt, ob sie mal bei uns mittrainieren kann“, berichtet Schwarz. Es folgte ein „cooles“ Gespräch mit der linken Flügelspielerin und letztlich der Transfer. Bereits im ersten Test gegen Landesliga-Absteiger SG Anderlingen/Byhusen steuerte sie einen Treffer bei. Am Samstag steht für Hoffmann und ihre neuen Teamkolleginnen das nächste Vorbereitungsspiel an. Ab 17 Uhr gastiert die Reserve von Regionalligist Hannover 96 auf dem Jeddinger Sportplatz.