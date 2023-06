Schröder verpasst bei der Bahn-DM zweimal knapp das Podest

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Jasper Schröder überzeugt am dritten DM-Tag gleich doppelt. © Arne Mill/frontalvision.com

Tag drei bei der Bahn-DM in Cottbus und wieder ein erfolgreicher für Jasper Schröder. Die Bilanz des Rotenburgers: zwei vierte Plätze.

Rotenburg – Auf der Radrennbahn in Cottbus spielte sich am Freitagnachmittag im Scratch ein wahrer Krimi ab. Den verfolgten Melanie und Bernd Schröder im Publikum aus der ersten Reihe heraus. Sie sahen, wie sich ihr Sohn Jasper Schröder (Rad-net Oßwald) in seinem dritten Elite-Rennen bei der Deutschen Meisterschaft zwischenzeitlich vorne absetzte und letztlich im Zielsprint als Viertschnellster über die Linie fuhr. Den Sieg sicherte sich Moritz Augenstein (RSC Kempten). Im späteren Ausscheidungsrennen legte der gebürtige Rotenburger einen vierten Platz hinterher.

Im Vorfeld hatte Schröder zwei „interessante“ Rennen erwartet. Der Grund: Die Piste in Cottbus verfügt über eine Länge von 333,33 Metern und ist damit länger als andernorts. „Das macht es taktisch spannend zu fahren, weil man sonst in den Massenstartrennen eher auf Rundengewinne fährt. Dahingehend passt man jetzt die Gänge anders an“, erklärte der Wümmestädter und steckte sich keine konkreten Ziele: „Es ist schwer zu sagen, wie die Rennen verlaufen. Mir kommt es entgegen, wenn die Bahn kürzer ist und die Rennen schneller sind.“

Zweimal vor Ex-Weltmeister Kluge

Dass der Bronzegewinner in der Mannschaftsverfolgung auch mit dem längeren Untergrund klarkam, bewies er am Nachmittag im Scratch, als er unter den 21 Startern den vierten Platz belegte. Bei noch 24 zu fahrenden Runden setzte der Wümmestädter gegen den führenden Moritz Malcharek nach und schloss kurz darauf auf. Sechs Runden bestimmte das Duo vorne das Tempo, ehe das Hauptfeld nach knapp über der Hälfte der Strecke wieder heranfuhr. Sechs Runden vor Schluss setzte sich das Trio um Schröders Teamkollegen Benjamin Boos ab, der im Ziel sich nur Augenstein geschlagen gab. Schröder wiederum nahm seine Kräfte noch einmal zusammen und gewann den Sprint des Hauptfeldes unter anderem gegen den ehemaligen Weltmeister Roger Kluge (ebenfalls Rad-net Oßwald). „Er machte einen ganz zufriedenen Eindruck“, beobachtete Bernd Schröder die Reaktion seines Sohnes auf den vierten Platz.

Am Abend folgte das Ausscheidungsrennen, in dem Jasper Schröder noch einmal auftrumpfte. Er bestimmte Runde für Runde vorne das Tempo mit. Kurios: Trotz mehrfacher Aufforderung fuhr der als Zehnter ausgeschiedene Malte Maschke nicht aus dem Pulk heraus und zog das Rennen dadurch in die Länge. Als sich das Feld denn auf die Top Fünf reduzierte, nahm das Tempo nochmals deutlich an Fahrt auf. Erst erwischte es Kluge, daraufhin Schröder, der somit erneut knapp das Podest verpasste, auf dem Malcharek am Ende oben stand.