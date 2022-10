Meyer baut 100-Prozent-Quote aus

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Tobias Schiller (l.) kam immer einen Schritt schneller als seine Gegenspieler an den Ball. © Denkmann

Helvesieks neuer Chefcoach schlägt ein: Jannik Meyer führte seine Elf durch das 3:0 gegen Zeven von den Abstiegsrängen. Dort befinden sich die Gäste weiterhin.

Helvesiek – Beide Mannschaften wunderten sich, dass eine Ecke des TuS Zeven Anfang der zweiten Hälfte nicht den Weg in den Strafraum fand. Überstehende Äste in einigen Metern Höhe stoppten den Ball. Aber auch die Kreisliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Helvesiek hinderten die Gäste am Toreschießen. Selbst gelang dem Team von Trainer Jannik Meyer gleich dreimal der Torerfolg, wodurch die Elf nach dem 3:0 (1:0)-Sieg die Abstiegsränge verließ.

Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel für den neuen Coach, der nach der Entlassung von Jan Rosenbrock vom „Co“ zum Chef befördert worden war. „100 Prozent – einen besseren Einstand gibt es nicht“, kommentierte Meyer, der seit seiner Amtsübernahme an einzelnen Stellschrauben gedreht hat. „Wir setzen jetzt komplett auf Viererkette und wollen defensiv kompakter stehen“, erklärte Helvesieks Trainer. Zudem zog er Domenic Wahlers aus dem Mittelfeld in den Sturm vor, um den Ball vorne festzumachen und länger zu halten. Bei den Spielern kommen die Vorgaben an. Tobias Schiller bestätigte: „Das sieht man jetzt. Wir wissen, wie und wann wir anlaufen müssen.“ Der Kapitän sah auch in der Einstellung der Mannschaft einen Fortschritt: „Die Trainingsbereitschaft ist deutlich höher. Der Trainer hat wenig Zeit, aber die, die er hat, nimmt er sich für uns. Und wir wollen ihm das zurückzahlen.“

Michaelis testet Windeler mehrfach

Das war auf dem Platz zu sehen. Nach dem Warnschuss von Mattis Michaelis, den Clemens Windeler mit den Fingerspitzen an die Latte lenkte (2.), und einer weiteren Chance des Zevener Offensivmannes standen die Gastgeber defensiv kompakt und kamen in der 23. Minute etwas aus dem Nichts zum 1:0. Jona Prigge umkurvte Keeper Clemens Fischer und legte quer, sodass Max Müller den Ball einschob. David Lünemann vergab kurz darauf die Möglichkeit zum 2:0. Sein Schuss fälschte Zevens Defensive zur Ecke ab (40.). „Von Zeven kam nach dem 1:0 nicht wirklich was. Das hat mich gewundert. Erst nach dem zweiten Tor von uns“, bemerkte Schiller angesichts dessen, dass es „für beide um drei wichtige Punkte ging“. Für große Chancen reichte es bei den Gästen aber nicht. Nur einmal musste Windeler noch eingreifen und einen Schuss von Michaelis parieren (80.). Zuvor hatten die Gastgeber bereits durch Max Müller erhöht, der nach einem starken Solo von Jona Prigge erneut locker eingeschoben hatte (59.). Den Schlusspunkt setzte Sönke Prigge per Kopf nach einer Ecke von Hendrik Wenning (84.). „Mit den sechs Punkten aus den zwei Spielen im Nacken kann man in Bremervörde nächste Woche was mitnehmen“, zeigte sich Helvesieks Kapitän angriffslustig.