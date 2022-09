Friesen zeigt es im Stadtderby dem „Ex“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Duell um den Ball: Lewis Stroth (links) hatte mit dem Tempo von Unterstedts Jan Friesen zu kämpfen. © Freese

Unterstedts Neuzugang hatte Freude am Stadtderby. Jan Friesen schoss gegen den Rotenburger SV II bei seiner Rückkehr gleich zwei Tore und legte zwei auf.

Rotenburg – Als Leon Linke gerade das halbe Dutzend voll gemacht hatte, rief Kapitän Florian Liszkowski seine SG Unterstedt zusammen (69.). Bis auf Keeper Phillip Krüger bildeten alle Feldspieler eine Jubeltraube, während die Kreisliga-Fußballer des Rotenburger SV II endgültig ihre Köpfe hingenließen. Deren Spielertrainer Michel Müller erkannte nach dem Abpfiff dann auch an: „Wir haben hier gegen die beste Mannschaft der Liga verloren.“ Da auch Daniel Moderau für die Gäste im Anschluss noch traf, endete das Stadtderby auf Platz eins des Ahe-Sportgeländes mit 7:0 (4:0) für die Gäste.

Für Jan Friesen war es indes eine Rückkehr nach Maß. Der Stürmer war im Sommer aus Rotenburgs Oberliga-Team zum Stadtrivalen gewechselt und entwickelte sich in der Partie zum entscheidenden Faktor. „Zwei selbst gemacht, zwei vorgelegt – alles gut“, freute sich Friesen nach dem Abpfiff und gab zu: „Ich war schon vorher etwas angespannt, aber letztlich war es dann doch entspannt.“ Gemeinsam mit Bastian Rose und Daniel Moderau wirbelte der 21-Jährige in der offensiven Dreierreihe und nutzte nach langem Pass immer wieder die Räume hinter der zu hoch stehenden Rotenburger Abwehr. „Das war genau das, was wir machen wollten“, erklärte Müller seinen eigentlichen Plan. Er hatte in der ersten Hälfte auf das übliche 4-1-4-1 verzichtet und seine Mannen stattdessen im 3-5-2-System auflaufen lassen, wie es Unterstedt ebenfalls oft macht. „Wir wollten sie spiegeln und hinten die Überzahl haben.“

Geklärt: Peter Victor Eze (l.) grätscht den Ball im eigenen Sechzehner noch vor Daniel Moderau weg. © Freese

Auf ging dies jedoch nicht, weshalb Rotenburgs Coach auch zur Halbzeit auf das gewohnte System zurückstellte. Da hatten die Platzherren sich allerdings schon vier Tore gefangen. Bereits in Minute sechs eröffnete Friesen den Torreigen. Zunächst setzte er sich gegen Lewis Stroth, der wie Attila Iscan und Jannik Niepel aus der Ersten aushalf, durch und pfefferte den Ball mit dem Außenrist ins kurze Eck. Kurz darauf legte Friesen sich den Ball zu weit vor, weshalb sein Chipball über das Tor von Tom Knaak ging (8.). Daniel Moderau scheiterte ebenfalls an Rotenburgs Nummer eins (10.). Dessen Vorderleute kamen bis kurz vor der Pause nur einmal zu einer Chance. Phillip Krüger parierte jedoch den Schuss von Douglas Wink (17.). „Ganz wichtig, dass er den da hält, sodass es nicht kippt“, lobte Fabian Knappik.

Unterstedts Trainer sah nach zwischenzeitlichem Leerlauf Roses Kopfballtor (33.) und das 3:0 durch Moderau. Nach Stroths Handspiel setzte der Offensivmann den Freistoß über die Mauer ins Tor (40.). Aziz Arnavutoglu scheiterte auf der anderen Seite erst am Pfosten, dann am Außennetz. Im Gegenzug markierte Rose per Chip das 4:0 (45.). „Da war das Spiel verloren und bei den jungen Leuten sind die Köpfe runtergegangen“, beobachtete Müller. Unterstedts Betreuer Andreas Rosebrock betonte: „Die haben uns das viel zu einfach gemacht.“

Torjäger kommt, Torjäger geht: Leon Linke (l.) wird für Bastian Rose eingewechselt. © Freese

Das änderte sich auch in Halbzeit zwei nicht. Nach einer Moderau-Ecke köpfte Friesen Tor Nummer fünf (61.). Und auch der Joker stach daraufhin. Leon Linke – für Rose auf dem Feld – nutzte seine erste Möglichkeit. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Moderau zum 7:0 (85.). „Das war ein eindeutiges Spiel“, fand Knappik. Sein Gegenüber verneinte dies nicht, konnte sich aber eine Spitze gegen den Kreisrivalen nicht verkneifen: „Ich hoffe, dass sie nicht aufsteigen und bei uns sich was tut. Dann werden wir nächstes Jahr mal sehen.“