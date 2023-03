Jan Friesen schafft mit seinem Doppelpack Klarheit

+ © Freese Auch wenn sie unterlagen, hielten Mahdi Muhsen (vorne) und seine Ostereistedter gegen Christopher Hesse & Co. ordentlich gegen. © Freese

Die SG Unterstedt hat die Hürde Ostereistedt/Rhade genommen. Allerdings musste die Mannschaft eine Verletzung hinnehmen.

Ostereistedt – Souverän, aber ohne groß zu glänzen sind die Kreisliga-Fußballer der SG Unterstedt ins Viertelfinale des Kreispokals eingezogen. Beim gut gegenhaltenden Tabellenführer der 1. Kreisklasse Nord, dem FC Ostereistedt/Rhade, behauptete sich der Primus mit 4:0 (3:0). „Es war schon wichtig, dass wir mit einem Polster in die Halbzeit gegangen sind“, bemerkte Coach Patrick Werna.

Trotz Überlegenheit dauerte es jedoch eine gute halbe Stunde, ehe die Unterstedter mit dem eiskalten Wind im Rücken auch zur Führung kamen. Einen Konter über die linke Seite und über Jan Friesen schloss Leon Linke ab (26.). Allerdings hatte es unmittelbar zuvor laute Proteste der von Dennis Bargemann trainierten Gastgeber gegeben. Sie monierten ein vermeintliches Handspiel beim Favoriten. „Ich habe nichts gesehen, ich stand auf der ganz anderen Seite und kann es nicht beurteilen“, meinte Werna. „Aber Ostereistedt war in der Phase gut ins Spiel gekommen. Wenn die da das 1:0 machen, wird es eklig.“

Wuttke scheidet verletzt aus

So wirkte die Führung zeitgleich wie ein Brustlöser, denn Friesen legte kurz darauf doppelt nach – beim ersten Tor traf er trotz Foul an ihn (29.), sein zweites legte der im ersten Durchgang agile Vincent Wuttke auf (31.). Wuttke schied später mit Verdacht auf eine Prellung des Sprunggelenks aus (64.).

„Dann ist es wirklich eingeschlafen, in der zweiten Halbzeit war es Magerkost von uns. Ostereistedt hat zwar Druck gemacht, war aber nicht wirklich gefährlich“, urteilte Werna. Leon Linke vergab eine gute Chance und traf nur die Latte, sodass Hannes Kettenburg einen Eckball in der Schlussphase per Kopf zum 4:0-Endstand ins Netz beförderte (86.).