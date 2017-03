TuS Rotenburg empfängt TvdH Oldenburg

Rotenburg - So langsam kann der TuS Rotenburg den Sekt schon mal kaltstellen: Für das Team beginnt in der Handball-Verbandsliga der Männer am Sonnabend (18.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften TvdH Oldenburg schließlich der Endspurt um die Meisterschaft.

Sollte der 16. Sieg im 20. Spiel gelingen, wird der Oberliga-Traum immer wahrscheinlicher. Doch der Weg ist noch etwas weiter, als er scheint.

Muche weiß um kompakte Defensive der Gäste

Jetzt wartet auf die Schützlinge von Trainer Nils Muche der vor Saisonbeginn als heißer Meisterschaftskandidat gehandelte TvdH Oldenburg, der aber nicht alle Hoffnungen erfüllt hat. Setzt es für die Gäste in Rotenburg eine Niederlage, besteht keine Chance mehr, das Ziel zu schaffen. Im Moment spricht vieles für den TuS Rotenburg und den ATSV Habenhausen II, der doch aufsteigen könnte, da die erste Mannschaft wahrscheinlich den Sprung in die dritte Liga schafft.

Will der Wümme-Club zu Hause seine weiße Weste behalten, muss gegenüber der Partie bei der HSG Bützfleth/Drochtersen (20:20) eine Steigerung her. „In der Partie hatten wir einiges falsch gemacht, und mir hat längst nicht alles gefallen. Oldenburg wird versuchen, uns mit ihrer kompakten Abwehr den Zahn zu ziehen. Darauf müssen wir eine Antwort haben“, so Muche. Respekt hat Rotenburg vor allem vor Oldenburgs Ivo Warneke, einem Akteur mit jahrelanger Zweitliga-Erfahrung.

Ob der Trainer auf A-Jugendspieler zurückgreifen kann, entscheidet sich wieder kurzfristig. Möglich wäre es, denn der JH Wümme bestreitet direkt im Vorfeld gegen den TSV Burgdorf II sein Oberliga-Spiel. „Es ist egal, wer bei uns aufläuft. Wichtig ist, dass die Konzentration und der Einsatz stimmen“, fordert Muche. Leicht angeschlagen sind auf Rotenburger Seite Patrick Zahn (Adduktoren) und Daniel Jäger (Schulter).

jho