Iscan verlässt den RSV und orientiert sich neu

Nach über acht Jahren verlässt Atilla Iscan den Rotenburger SV. Für den freiwerdenden Kaderplatz hat Torsten Krieg-Hasch bereits Pläne.

Rotenburg – Beim Rotenburger SV geht eine kleine Ära zu Ende. In Atilla Iscan verlässt der dienstälteste Spieler nach Tobias Kirschke den Fußball-Oberligisten. Dem gehört er seit 2014 an. „Er hat offiziell zum 31. Dezember gekündigt“, bestätigt Torsten Krieg-Hasch ein Gespräch beim letzten Heimspiel. Der Sportliche Leiter der Mannschaft betont außerdem: „Das ist von ihm ausgegangen. Er wollte eine neue Herausforderung. Wir hätten ihn gerne behalten. Das ist Fakt.“ Wo es den 27-Jährigen hinzieht, steht bislang noch nicht fest.

„Das ist ein sehr großer Schritt für mich. Der ist mir auch nicht leicht gefallen. Ich habe hier viele Verbindungen aufgebaut“, gesteht Iscan. „Perspektivisch habe ich hier nicht mehr die Chance gesehen, mich langfristig in den Kader zurückzukämpfen. Die Lust darauf war aber weiter da.“ Der Aufwand mit dreimal die Woche Training plus ein Spiel am Wochenende sei für den Polizisten immer schwerer geworden. Hinzukam der geringe Ertrag daraus. Nur neunmal gehörte Iscan in dieser Saison zum Kader. 22 Minuten stand er für den Oberligisten im Achtelfinale des Niedersachsenpokals (5:1 gegen den VfL Oldenburg) auf dem Feld. Zwei Kurzeinsätze gegen den HSC Hannover zu Beginn der Saison und erneut gegen Oldenburg Ende November stehen in der Liga zu Buche. Auch in der letzten Spielzeit waren es gerade einmal vier Einsätze. Zuvor hatte ein Hirntumor den Stürmer „zurückgeworfen“, fügt Iscan an. So kommt er über alle Wettbewerbe hinweg in den rund achteinhalb Jahren auf 94 Spiele. 17 Tore schoss er in dieser Zeit.

Neuer Verein oder Pause?

Zuletzt half Iscan aufgrund der geringen Einsatzminuten in der Oberliga auch einmal bei der Zweiten des Rotenburger SV aus. Beim 0:7 gegen Kreisliga-Primus SG Unterstedt blieb der Offensivmann wie seine Kollegen ohne große Akzente. „Natürlich ist er unzufrieden, dass er so wenig Einsatzzeit hat“, zeigt Krieg-Hasch Verständnis. „Nach seiner Krankheit hat er einen starken Schritt gemacht. Er ist aber wohl noch nicht wieder so weit, um in der Oberliga mitzuhalten.“

Das weiß auch Iscan und orientiert sich nun neu. „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber noch nichts endgültig entschieden“, verrät der Verdener, der 2014 aus der U 19-Regionalliga-Mannschaft des Blumenthaler SV an die Wümme kam. Zuvor hatte er sich für die U 18 des SV Werder Bremen die Schuhe geschnürt. An Angeboten mangele es ihm für die Zukunft nicht. Das ganz bestimmte sei darunter aber noch nicht. „Wenn es am Ende auf menschlicher Ebene passt, ist das für mich auch ligaunabhängig“, meint Iscan. Aber auch eine Pause schließe er zunächst nicht aus.

Krieg-Hasch gibt sich „total entspannt“

Beim RSV wiederum wird sein Kaderplatz frei. Krieg-Hasch sieht dem „total entspannt“ entgegen: „Den Platz muss man ja nicht mit einem Externen besetzen. Wir haben aus der U 23 den einen oder anderen, dem wir gerne die Perspektive in der Oberliga bieten.“