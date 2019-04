Simon Erdmann:„Irgendwann wird es uns erwischen“

Simon Erdmann (l., im Duell mit Bremervördes Pascal Steingröver) stand in allen Saisonspielen auf dem Platz.

Stemmen - Von Nicolas Tréboute. Simon Erdmann ist der Dauerbrenner des TV Stemmen. In der Fußball-Kreisliga stand der kampf- und konditionsstarke Mittelfeldspieler als einziger Akteur seines Teams in allen bisherigen 23 Saisonspielen auf dem Platz und verpasste dabei insgesamt erst 69 Minuten.

Diese Konstanz geht dem stark gefährdeten Tabellenzwölften derzeit ab. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk am Sonntag (15 Uhr) sprachen wir mit Erdmann über die aktuelle Trainingsbeteiligung, Kommunikation auf dem Platz und die Aussichten im Abstiegskampf.

Was müsste passieren, damit Sie am Wochenende einmal nicht auflaufen?

Gute Frage. Seit dem Spiel gegen Bremervörde schmerzt mein Bein. Da aber bei uns eigentlich immer Not am Mann ist, stehe ich auch immer auf dem Platz – auch wenn das nicht immer schön aussieht.

Das heißt, wenn es ginge, würden Sie etwas kürzer treten?

Das will ich eigentlich schon länger, aber ich schaffe es nicht so richtig, das durchzuziehen.

Haben sie schon einmal mit dem Kapitänsamt geliebäugelt?

Nein, das ist wirklich nicht mein Ziel. Ich würde mich dadurch nicht besser oder stärker fühlen. Ich sage auch ohne Kapitänsbinde etwas. Wobei man schon sagen muss, dass bei uns auf dem Platz ja nicht so viel geredet wird.

Ist das ein Nachteil?

Mal so, mal so.

Ihr Team hat derzeit eine sehr schwere Phase. In fünf Partien in diesem Jahr hat Stemmen erst ein Tor erzielt. Wie ist das zu erklären?

Es ist einfach der Wurm drin. Das ist aber schon seit der Wintervorbereitung so. Das Selbstvertrauen fehlt und bislang sind wir in der Rückrunde auch noch nicht einmal in Führung gegangen. Wenn wir dann ein Tor kassieren, gehen die Köpfe runter.

Wie geht die Mannschaft mit der Situation um?

Die Stimmung ist noch recht in Ordnung. Wir haben aber einfach zu viele Punkte liegengelassen. Vor allem gegen Zeven (0:0) und Tarmstedt (0:1).

Ist denn angesichts des knappen Personals überhaupt ein regulärer Trainingsbetrieb möglich?

Acht Leute kriegen wir bei den Übungseinheiten meistens noch zusammen. Am Anfang der Saison waren es aber noch 14 bis 15.

Das erschwert es natürlich, da unten wieder rauszukommen.

Für den Trainer ja. Wir als Mannschaft spielen ja in der Konstellation seit fünf bis sechs Jahren inzwischen zusammen.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen?

Bislang haben wir immer noch irgendwie die Kurve gekriegt. Irgendwann wird es uns auch erwischen, aber ob das in dieser Saison so sein wird, wird man sehen.