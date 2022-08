In Unterstedt soll der Aufstieg her

Von: Mareike Ludwig

Teilen

Jan Friesen (Bild oben) ist einer der „Kracher“ bei der SG Unterstedt. Zudem kehrte Leon Linke (Bild links, Mitte) zurück. Auch Theo Kettenburg (2.v.r.) ist nach Auslandssemester wieder da, Fabian Hinz (l.) indes ist neu im Kader von Fabian Knappik (2.v.l.) und Patrick Werna. © Ludwig

Gerade durch die Verpflichtungen von Leon Linke und Jan Friesen gilt die SG Unterstedt als Meisterkandidat. Und auch beim Kreisligisten selbst sind die Erwartungen groß.

Fabian Knappik redet nicht lange drumherum. Der Coach der SG Unterstedt hat mit seinen Kreisliga-Fußballern nur ein Ziel: Aufstieg in die Bezirksliga! Dass er sich und die Mannschaft damit selbst unter Druck setzt, ist ihm bewusst. „Im vergangenen Jahr haben wir den dritten Rang belegt. Wir wollen uns steigern, und wer will schon den zweiten Platz als Saisonziel ausgeben“, sagt Knappik in seiner gewohnt humorvollen Art. Um dann etwas ernster hinzuzufügen: „Natürlich werden Saisonziele meist zurückhaltender formuliert, aber wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Erwartungen und Druck sind immer da. Wir glauben jedenfalls an uns.“

Für dieses Vorhaben stehen ihm und seinem Trainerkollegen Patrick Werna ein namhafter Kader zur Verfügung. Nach einem Jahr Abwesenheit ist Goalgetter Leon Linke von Landesligist Treubund Lüneburg zurück im Dress der Grün-Weißen. „Dass die SGU eine Herzensangelegenheit für ihn ist, hatte er schon vor seinem Wechsel betont“, freut sich Knappik.

Stenogramm Weggänge: Kristan Baden (eigene Zweite), Jannis Bartsch (Pause), Johann Belsch (VfL Visselhövede), Kay Slominski (Alte Herren Rotenburger SV). Zugänge: Jan Friesen (Rotenburger SV), Fabian Hinz (SG Westerholz/Hetzwege), Hannes Kettenburg (nach Auslandsaufenthalt zurück), Leon Linke (TB Lüneburg), Matthias Walker, Vincent Wuttke (beide nach Pause wieder zurück), Tim Schlifelner (reaktiviert). Kader: Tor: Tim Genkel, Phillip Krüger - Abwehr: Keyhan-Berend Bahrami, Niklas Herbig, Christopher Hesse, Janno Hornig, Theo Kettenburg, Sebastian Lauridsen, Florian Liszkowski, Nicolas Ottens, Matthias Walker, Simon Willenbrock, Vincent Wuttke - Mittelfeld: Nisar Atris, Fabian Hinz, Till Högermeyer, Hannes Kettenburg, Yannik Malende, Simon Maruhn, Tim Schlifelner - Angriff: Tobias Delventhal, Leon Linke, Jan Friesen, Daniel Moderau, Jonathan Orth, Wolfgang Pesch, Bastian Rose. Trainer: Fabian Knappik, Patrick Werna. Betreuer: Andreas Rosebrock. Saisonziel: Aufstieg. Favoriten: Bremervörder SC, FSV Hesedorf/Nartum, MTSV Selsingen.

Und Linke ist nicht der einzige „Neuling“, der höherklassige Erfahrung hat. Oberliga-Spieler Jan Friesen kommt vom Nachbarn Rotenburger SV. Dass er nun drei Klassen tiefer auf Torejagd gehen will, hat berufliche Gründe. Der Zeitaufwand für die Oberliga war für den Angreifer nicht mehr realisierbar. In Unterstedt soll Friesen nun zusammen mit Linke die gegnerischen Abwehrreihen schwindelig spielen. „Beide können auch über den Flügel kommen. Wir sind also offensiv deutlich flexibler. Wir wollen natürlich versuchen, einen schnellen Ball zu spielen.“ Mit Daniel Moderau und Bastian Rose verfügt Unterstedt dann aktuell über „vier hervorragende Stürmer, die sich gegenseitig Entlastung schaffen können“. Zudem sind wieder Einsätze der Studenten Jonathan Orth und Wolfgang Pesch in den Semesterferien geplant. „Beide stehen uns nur eingeschränkt zur Verfügung. ,Jonny‘ wird aber regelmäßiger in der Heimat sein, und uns hoffentlich auch am Wochenende das eine oder andere Mal unterstützen“, erklärt Knappik. Routinier Tobias Delventhal plagt sich indes mit Rückenproblemen herum.

Wieder fest im Kader sind dafür der defensive Mittelfeldmann Hannes Kettenburg nach seinem Auslandssemester sowie die beiden zuletzt pausierenden Abwehrspieler Matthias Walker und Vincent Wuttke. Damit sind die Unterstedter auch in der Defensive wieder breiter aufgestellt. „Wir wollen eine gute Stabilität. In der Arbeit gegen den Ball haben wir noch Luft nach oben. Hoffentlich können wir die Gegner zukünftig dort vor Aufgaben stellen“, betont Knappik.

Knappik ist sich der Aufgabe bewusst

Rein von der Kaderzusammenstellung her dürfte nur schwer ein Weg an der SG Unterstedt vorbeiführen. Nun liegt es am Trainerteam, die Bausteine zu einem funktionierenden Gesamtwerk zusammenzustellen. Dieser Aufgabe ist sich Knappik bewusst: „Das Ganze muss natürlich gut ausbalanciert sein. Da hoffen wir, dass alle Mannschaftsteile gut ineinander greifen werden. Da müssen alle bedingungslos an einem Strang ziehen, wenn man etwas erreichen möchte“, betont der Coach.