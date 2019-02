Christoph Drewes sieht den RSV II bei Patrick Werna in guten Händen

Interview: „Ich bin ja nicht aus der Welt“

Christoph Drewes (Bild) unterstützt Tim Ebersbach in der Landesliga sowohl als Co-Trainer als auch Spieler.

Rotenburg - Von Nicolas Tr‰boute. Am Ende ist die Belastung selbst für Christoph Drewes zuviel gewesen. Zu Saisonbeginn hatte der 31-Jährige seiner Funktion als Trainer des Fußball-Kreisligisten Rotenburger SV II noch nachkommen können, doch als sich die Personallage in der ersten Mannschaft langsam zuspitzte, wurde der Verteidiger in der Landesliga auf dem Platz gebraucht. Eine optimale Betreuung des Kreisliga-Sechsten war schließlich nicht mehr gegeben. Seit Mitte Januar unterstützt Drewes jetzt Coach Tim Ebersbach fest als Spieler sowie als Co-Trainer der Ersten. Im Interview spricht der Rotenburger über positive Überraschungen, seinen Nachfolger Patrick Werna und zieht eine positive Bilanz.