„Ich muss noch abgezockter werden“

Finn Herwig vom TV Sottrum über seine Torquote, die Neuen und seine Rolle als Stammspieler

+ Sottrums Finn Herwig (r.) traf bisher in allen vier Liga-Partien. Hier jubelt er mit Andrej Edel gegen den VfL Visselhövede. - Foto: maf

Sottrum - Von Jan Claas Rosebrock. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Fünf Tore in sechs Pflichtspielen und ein Treffer in jedem Spiel der Fußball-Kreisligasaison sind Finn Herwig gelungen. Der Flügelspieler ist mit seinen 21 Jahren bereits Stammspieler im starken Kader des TV Sottrum, und das, obwohl er die Vorbereitung aufgrund einer Auslandsreise in Neuseeland, Hawaii und den USA verpasste.