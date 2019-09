Kay Slominski: „Ich kenne die Kabine in Hambergen“

Rotenburg - Nach einem einjährigen, erfolgreichen Intermezzo beim TV Sottrum ist Kay Slominski (29) zum Rotenburger SV II zurückgekehrt. Warum es da nicht rund läuft, erklärt der Kapitän vorm Derby der Enttäuschten in der Fußball-Kreisliga beim Tabellen-13. TuS Westerholz.

Mit Sottrum sind Sie aufgestiegen, jetzt spielen Sie mit dem RSV II gegen den Abstieg. War die Rückkehr ein Fehler?

Nein, definitiv nicht. Für mich waren es überwiegend zeitliche Gründe, ich arbeite bis 18.30 Uhr. Klar muss es der Anspruch sein, so hoch wie möglich zu spielen, aber für mich ist die Kreisliga auch interessanter. Da ist jedes zweite Wochenende ein Derby. Ich habe acht Jahre Bezirksliga gespielt, ich kenne die Kabine in Hambergen. Es ist also nichts Neues, was ich ausprobieren muss. Da fahre ich lieber nach Westerholz und habe noch was vom Sonntag.

Woran liegt es, dass der RSV II null Punkte hat?

Das ist die Eine-Million-Frage. Natürlich ist der Start suboptimal. Wir haben teilweise echt Pech gehabt, wie in Visselhövede, wo wir 2:0 geführt haben. Wenn du unten stehst und ein Spiel kippt, ist es schwer, die Moral aufrechtzuhalten. Dann macht man individuelle Fehler, die man vorher nicht macht, so wie mein Ding vor dem 1:3 gegen Hesedorf/Nartum.

Die schlechte Saisonvorbereitung rächt sich auch ...

Mit Sicherheit trägt das ein paar Prozent dazu bei. Mir hat auch in den ersten Spielen extrem die Kondition gefehlt. Hinzu kommt unsere personelle Situation mit den vielen Verletzten. Jetzt hat sich Tobias Dyck noch das Knie verdreht. Wenn alle da wären, müssten wir eigentlich unter den Top Fünf stehen. Wir dürfen das aber nicht zu sehr dramatisieren. Natürlich müssen wir mal eine kleine Serie starten, aber es ist erst das fünfte Spiel.

Gegen Westerholz gab es das Aus im Pokal. Was haben Sie für das Spiel am Sonntag daraus gelernt?

Dass wir am besten so anfangen müssen, wie wir damals die zweite Halbzeit begonnen haben. Das wird ein Kampfspiel, kein Leckerbissen auf höchstem Niveau.

Vermissen Sie mehr Unterstützung von der Ersten?

Nee, das ist nicht das Problem. Wir kriegen genug Unterstützung. Außerdem war es ja unser Ziel, komplett selbstständig zu sein.