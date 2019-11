„Ich habe mir nichts vorzuwerfen“

Vor dem Derby: Timo Kanigowski über seinen Wechsel nach Ottersberg

+ Timo Kanigowski hat vier Jahre lang das Trikot des Rotenburger SV getragen – jetzt spielt er für den TSV Ottersberg in derselben Liga. Foto: Freese

Rotenburg/Ottersberg - Von Lea Oetjen. Knapp 90 Pflichtspiele hat Timo Kanigowski in vier Jahren im Trikot des Rotenburger SV absolviert. Im Sommer wollte sich der Verteidiger vom Fußballplatz distanzieren und eine Pause einlegen. So nahm der 29-Jährige seinen Pass mit und verließ den RSV – nach vielen Verletzungen und vor allem, „weil es zwischenmenschlich nicht mehr so gut geklappt hat“. Seit Montag ist klar, dass Kanigowski in Zukunft für den Landesliga-Rivalen TSV Ottersberg auflaufen wird. Über die Hintergründe seines Neustarts, seine Ambitionen und das Wiedersehen mit dem RSV am Samstag (14 Uhr) im Ahestadion haben wir mit ihm gesprochen.