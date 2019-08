„Ich brauche kein Extrabudget“

Nach dem Nordliga-Aufstieg spricht Zlatan Burina über das Team und die Pläne

+ Geschafft! Sebastian Loss (l.) und Philipp Barautzki zählen zur Rotenburger Stammcrew, die den Aufstieg in die Nordliga perfekt gemacht hat. Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Eine spontane Meisterparty gab es nicht. Es blieb beim Austausch der Glücksgefühle in den Sozialen Netzwerken. „Aber wir werden die Feier nachholen“, verspricht Zlatan Burina. Dem 60-jährigen Trainer des TC GW Rotenburg ist mit seiner Mannschaft der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelungen – Titelgewinn in der Oberliga, Aufstieg in die Nordliga, der vierthöchsten deutschen Klasse. Das stand am Sonntag fest, nachdem der Rivale DTV Hannover gepatzt hatte und nicht mehr an der spielfreien Wümme-Sechs vorbeiziehen konnte. Was sich mit dem Sprung ändert, haben wir mit dem Trainer besprochen.