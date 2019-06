Hyänen verschmähen ihre Beute

Stemmen wird für Chancenwucher bestraft – 1:1 / Endspiel gegen Karlshöfen

+ Übersteiger: Douglas Grun (r.) lässt hier seinem Gegenspieler Noah Klindworth keine Chance, an den Ball zu kommen.

Hamersen - Von Nicolas Tréboute. Steffen Brunckhorst hatte Probleme, das in Worte zu fassen, was er in den vorangegangenen 90 Minuten des Relegationsspieles um den letzten zu vergebenden Platz in der Fußball-Kreisliga zwischen seinem TV Stemmen und der SG Hamersen/Sittensen gesehen hatte. „Was hier gerade passiert ist, kann ich nicht ausdrücken“, sagte der Interimscoach, der den bereits im Urlaub weilenden Trainer Carsten Knaak an der Seitenlinie ersetzt hatte, nach dem 1:1(1:0)-Unentschieden, das für seine Mannschaft unnötig war wie ein Kropf. Und doch mussten sich die Gäste am Ende bei Fortuna und ihrem Keeper Florian Schirmacher bedanken, dass sie nicht noch als Verlierer das Feld verließen.