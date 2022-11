Hurricanes treffen in Marburg auf ein „gutes Kollektiv“

Von: Hendrik Denkmann

Andrea Baden weilt weiterhin in den USA auf Dienstreise. © Freese

In Marburg soll für die Hurricanes der vierte Saisonsieg her. Neben den Langzeitverletzten fällt jedoch auch Andrea Baden weiterhin aus.

Scheeßel – Die Avides Hurricanes suchen weiterhin nach ihrer Form. Vor allem die Konstanz fehlt dem Basketball-Zweitligisten in dieser Saison bisher. „In der vorletzten Partie waren wir offensiv gut, defensiv aber nicht. Letzte Woche haben wir es defensiv besser gemacht, aber offensiv den Faden verloren“, erinnert sich Trainer Christian Greve und weiß: „Wir müssen beides hinbekommen, sodass wir erfolgreich sind.“ Am Samstag (15.30 Uhr) besteht für seine Fünf auswärts bei den Young Dolphins Marburg die nächste Möglichkeit für Saisonsieg Nummer vier.

Auch die Bilanz der Hessinnen ist weiterhin ausbaufähig. Nur zwei Siege bei fünf Niederlagen stehen zu Buche. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass den Vorletzten nur vier Punkte vom Tabellenvierten Herner TC II trennen. Es geht also nach bislang sieben Spielen eng zur Sache. Entsprechend wichtig wird es für die Hurricanes sein, aus Marburg die nächsten Punkte mitzunehmen.

Greve rätselt über das Personal des Gegners

Auf welches Personal Greve mit seiner Mannschaft allerdings trifft, ist ungewiss. Denn: „Die Erste spielt am Samstag auch zu Hause. Es ist also gut möglich, dass manche in beiden Spielen spielen werden“, rätselt der Coach, dem neben Michelle Schischkov (Kreuzbandriss) und Melda Tölle (Außenbandriss) weiterhin auch Andrea Baden (USA-Dienstreise) fehlt. Sicher ist für ihn auch, dass seine Hurricanes auf ein „gutes Kollektiv“ treffen. Greve könne entsprechend keine Marburger Spielerin besonders hervorheben.