Avides Hurricanes treffen beim Absteiger Halle auf fünf Profis

„Mit hohem Tempo und viel Druck agieren“

+ © Freese Pia Mankertz führt mit 42 Punkten das Ranking bei den Hurricanes an. © Freese

Scheeßel - Noch vor knapp zwei Jahren standen sie sich im Oberhaus gegenüber, nun gibt es eine Liga tiefer das Wiedersehen in der schmucken Erdgas-Sportarena an der Saale – und trotzdem sind die Ausrichtungen extrem unterschiedlich: Mit den Lions des SV Halle erwartet am Samstag (18 Uhr) ein mit fünf ausländischen Profis besetzter Titelanwärter die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes.