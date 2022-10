Hurricanes treffen auf direkten Tabellennachbarn

2. Basketball-Bundesliga

+ © Freese Christian Greve will den guten Lauf fortführen. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Samstag treten die Hurricanes beim Herner TC II an. Christian Greve will auch in der Auswärtspartie den guten Lauf seiner Spielerinnen fortsetzen.

Scheeßel – Der Herner TC II ist für Christian Greve personell ein „relativ unbekanntes Team“, sagt der Coach der Avides Hurricanes vor der Auswärtspartie am Samstag (18 Uhr) in der 2. Basketball-Bundesliga. Der Grund: Im Kader des Aufsteigers, der aktuell den vierten Platz belegt und damit direkt vor den Hurricanes steht, ist bestückt mit einigen Spielerinnen wie Lianna Monet Tillman und Sarah-Luise Polleros, die mit einer Doppellizenz aus der klassenhöheren Ersten spielen.

„Es ist schon ein Unterschied, wenn sie die nicht dabei haben“, weiß Greve und denkt an die jüngste Niederlage der Damen aus Nordrhein-Westfalen beim TuS Lichterfelde. Dort fehlten sowohl Tillman als auch Polleros. In den ersten vier Partien waren jeweils mindestens eine der beiden dabei gewesen. Drei dieser Spiele gewann der Herner TC II. Greve betont daher: „Ich werde auf beide Szenarien vorbereitet sein. Wir wollen so oder so unseren guten Lauf beibehalten.“ Dafür steht dem Hurricanes-Coach erneut dasselbe Personal zur Verfügung wie in der letzten Woche, in der das Spiel gegen das BBZ Opladen wegen Nichtantritts der Gäste ausfiel. Die Wertung steht weiter aus.