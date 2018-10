Hurricanes setzen neue Bestmarke

115:41 in Mainz ist der bisher höchste Sieg aller Zeiten / Beckmann traut sich, Pakulat mit Saisondebüt

+ Mirja Beckmann war in Mainz eine der Top-Scorerinnen der Hurricanes und traf auch mutig von der Dreierlinie. - Foto: Freese

Scheeßel - Da war schon ein Blick in die Ergebnisse der vergangenen Jahre nötig! Die Avides Hurricanes haben am fünften Spieltag ihren höchsten Sieg aller Zeiten in der 2. Basketball-Bundesliga der Damen eingefahren – beim weiterhin sieglosen Aufsteiger ASC Theresianum Mainz stand am Ende ein 115:41 (54:22) auf der Anzeigetafel in der nur spärlich besetzten Sporthalle der rheinland-pfälzischen Hauptstadt, ganz in der Nähe des Rheins. Die Hurricanes rückten in der Tabelle durch ihren zweiten Saisonsieg auf Platz sieben hoch.